Как укрепление гривны повлияет на недвижимость: объяснение эксперта

Курс гривны растет осенью, к тому же делает это сам и без помощи Нацбанка. Как такое укрепление украинской валюты повлияет на покупку недвижимости или автомобиля – то, во что часто инвестируют обычные граждане – рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

Если с автомобилями ситуация понятна, то что касается недвижимости – ситуация сложнее – отметил эксперт в прямом эфире 24 каналу.

Интересно! Гривна растет, но надолго ли это?

Фурса объяснил, что цены на автомобили привязаны к доллару, и это логично – ведь авто импортированы.

Если у людей доходы в гривнах, то они выиграют от этого,

– подчеркнул аналитик относительно выгодности покупки авто.

Также он добавил, что с недвижимостью более сложная история.

"Сейчас этот оптимизм начал снова толкать вверх. Последние два-три года цены падали или, по крайней мере, стояли на месте", – сказв Фурса.

Сейчас отмечаем снова оживление спроса, активно люди покупают, все разлетается – и цены вновь начинают расти,

– отметил эксперт.

Что известно об укреплении гривныАмериканская валюта в Украине дешевеет. И такой дешевой не была в течение трех последних лет. По состоянию на 24 августа курс доллара в Украине упал на 11 копеек. Стоит он 24 гривны 32 копейки.



Также активно дешевеет евро. По сравнению с 23 августа – на 23 копейки. Впервые с января 2016 года он стоит меньше 27 гривен.