Как укрепление гривны повлияет на недвижимость: объяснение эксперта
Курс гривны растет осенью, к тому же делает это сам и без помощи Нацбанка. Как такое укрепление украинской валюты повлияет на покупку недвижимости или автомобиля – то, во что часто инвестируют обычные граждане – рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.
Если с автомобилями ситуация понятна, то что касается недвижимости – ситуация сложнее – отметил эксперт в прямом эфире 24 каналу.
Интересно! Гривна растет, но надолго ли это?
Фурса объяснил, что цены на автомобили привязаны к доллару, и это логично – ведь авто импортированы.
Если у людей доходы в гривнах, то они выиграют от этого,
– подчеркнул аналитик относительно выгодности покупки авто.
Также он добавил, что с недвижимостью более сложная история.
"Сейчас этот оптимизм начал снова толкать вверх. Последние два-три года цены падали или, по крайней мере, стояли на месте", – сказв Фурса.
Сейчас отмечаем снова оживление спроса, активно люди покупают, все разлетается – и цены вновь начинают расти,
– отметил эксперт.
Что известно об укреплении гривныАмериканская валюта в Украине дешевеет. И такой дешевой не была в течение трех последних лет. По состоянию на 24 августа курс доллара в Украине упал на 11 копеек. Стоит он 24 гривны 32 копейки.
Также активно дешевеет евро. По сравнению с 23 августа – на 23 копейки. Впервые с января 2016 года он стоит меньше 27 гривен.