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      Как укрепление гривны повлияет на недвижимость: объяснение эксперта

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      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / 24 канал

      Курс гривны растет осенью, к тому же делает это сам и без помощи Нацбанка. Как такое укрепление украинской валюты повлияет на покупку недвижимости или автомобиля – то, во что часто инвестируют обычные граждане – рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

      Если с автомобилями ситуация понятна, то что касается недвижимости – ситуация сложнее – отметил эксперт в прямом эфире 24 каналу.

      Интересно! Гривна растет, но надолго ли это?

      Фурса объяснил, что цены на автомобили привязаны к доллару, и это логично – ведь авто импортированы.

      Если у людей доходы в гривнах, то они выиграют от этого,
      – подчеркнул аналитик относительно выгодности покупки авто.

      Также он добавил, что с недвижимостью более сложная история.

      "Сейчас этот оптимизм начал снова толкать вверх. Последние два-три года цены падали или, по крайней мере, стояли на месте", – сказв Фурса.

      Сейчас отмечаем снова оживление спроса, активно люди покупают, все разлетается – и цены вновь начинают расти,
      – отметил эксперт.

      Что известно об укреплении гривныАмериканская валюта в Украине дешевеет. И такой дешевой не была в течение трех последних лет. По состоянию на 24 августа курс доллара в Украине упал на 11 копеек. Стоит он 24 гривны 32 копейки.

      Также активно дешевеет евро. По сравнению с 23 августа – на 23 копейки. Впервые с января 2016 года он стоит меньше 27 гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Гривна Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Покупка недвижимости Евро
      Источник: 24 канал
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