18:26
25 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, 24 февраля
      Вести.UA: Эпоха Авакова. Илья Кива и 23 февраля
      Вєсті.UA
      20:43, 24 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Как укрепление гривны повлияло на развитие украинской экономики: объяснение НБУ

      - Читати новину українською
      Пользуясь укреплением гривны, Нацбанк в 2019 году выкупил 8 миллиардов долларов валюты / epravda.com.ua

      Национальный банк Украины заявил, что укрепление курса гривны, которое наблюдалось в течение почти всего 2019 года, является новым явлением для украинской экономики. Впрочем оно важно для восстановления доверия к национальной валюте.

      В течение 2019 года гривна укреплялась благодаря инвестициям в государственные облигации, повышению производительности в отдельных секторах экономики и росту экспорта услуг, пояснил Нацбанк.

      К слову: В чем преимущества укрепления гривны: объяснение НБУ

      Как укрепление курса гривны повлияло на украинскую экономику

      Если брать во внимание негативные аспекты, то укрепление курса гривны (ревальвация) уменьшает доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров. Но влияние курса было в основном положительным:

      • содействие снижению уровня инфляции к цели в 5%;
      • содействие снижению процентных ставок и активизации кредитования;
      • экономия бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте.

      Национальный банк также отметил, что никоим образом не влияет на движение курса гривны, который определяется рыночными факторами. Мол, регулятор только сглаживает чрезмерные колебания на валютном рынке, но не противодействует общим тенденциям.

      Что определяет курс гривны? Нацбанк подчеркивает, что уже давно не определяет курс гривны, а лишь рассчитывает его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке. Объем интервенций НБУ в общий объем операций на рынке в прошлом году не превысил 9%.

      Национальный банк также похвастался, что в 2019 году использовал благоприятную ситуацию на валютном рынке и в целом выкупил с рынка в резервы валюту на сумму почти 8 миллиардов долларов.

      Интересно: За год темпы инфляции ощутимо снизились: как изменились цены

      В то же время более активный выкуп иностранной валюты для ограничения укрепления гривны был невозможным. Поскольку это означало бы отказ от задекларированного плавающего обменного курса.

      Мощный шторм бушевал на Черном море возле Одессы: фото, видео
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Инфляция НБУ Курсы валют Гривна Доллар-Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:17 Умер Хосни Мубарак: что известно о бывшем президенте Египта
      Анатолій Максимов
      сегодня , 17:00 Вспышка коронавируса в Италии: ехать или отменять отпуск?
      Борис Немировський
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      сегодня , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 15:00 Кто придумал украинцев? Урок истории от Путина
      Віталій Портников
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук