Как укрепление гривны повлияло на развитие украинской экономики: объяснение НБУ

Национальный банк Украины заявил, что укрепление курса гривны, которое наблюдалось в течение почти всего 2019 года, является новым явлением для украинской экономики. Впрочем оно важно для восстановления доверия к национальной валюте.

В течение 2019 года гривна укреплялась благодаря инвестициям в государственные облигации, повышению производительности в отдельных секторах экономики и росту экспорта услуг, пояснил Нацбанк.

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Как укрепление курса гривны повлияло на украинскую экономику

Если брать во внимание негативные аспекты, то укрепление курса гривны (ревальвация) уменьшает доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров. Но влияние курса было в основном положительным:

содействие снижению уровня инфляции к цели в 5%;

содействие снижению процентных ставок и активизации кредитования;

экономия бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте.

Национальный банк также отметил, что никоим образом не влияет на движение курса гривны, который определяется рыночными факторами. Мол, регулятор только сглаживает чрезмерные колебания на валютном рынке, но не противодействует общим тенденциям.

Что определяет курс гривны? Нацбанк подчеркивает, что уже давно не определяет курс гривны, а лишь рассчитывает его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке. Объем интервенций НБУ в общий объем операций на рынке в прошлом году не превысил 9%.

Национальный банк также похвастался, что в 2019 году использовал благоприятную ситуацию на валютном рынке и в целом выкупил с рынка в резервы валюту на сумму почти 8 миллиардов долларов.

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В то же время более активный выкуп иностранной валюты для ограничения укрепления гривны был невозможным. Поскольку это означало бы отказ от задекларированного плавающего обменного курса.