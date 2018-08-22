Как улучшить отношения после 10 лет брака: советы психолога

Преодоление кризиса 10 лет в браке требует гораздо больше усилий, чем в начале семейной жизни.

Об этом рассказал психолог Вячеслав Халанский, передает "Сегодня".

10 лет брака утомляют, страсть в отношениях утихает, а пропасть становится глубже и недоразумение усиливается. Партнеры заняты работой, у каждого свои обязанности, работа постепенно становится вторым домом и прочее.

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Чтобы сохранить здоровые отношения с партнером, следует сделать следующие действия.

1. Задумайтесь, какие роли в браке вы выполняете. Какими мотивами вы руководствовались в начале брака? Избранные сначала роли – дерево вашего брака, поэтому не тяните на себя все.

В браке не должно быть роли мамы для мужа или папы для жены. Соотношение в нагрузке между супругами должно составлять 50/50. Если оно 90/10 – вы устанете, будете чувствовать себя истощенными и выгоревшими.

2. Решайте давно нерешенные проблемы и учитесь прощать друг друга. Хорошие люди не делают меньше ошибок – просто они умеют извиняться.

3. Начните проводить время вместе, разделяя интересы. Как минимум – вместе гуляйте и общайтесь. Если будете избегать трудностей в отношениях, тогда вы избегаете и решения проблемы.

4. Говорите партнеру хотя бы трижды в день о том, что вы чувствуете. Причина в опасении услышать крик мужа или обидеть жену. Говорите друг другу правду о чувствах. Если вам не нравится делать то, что вам предлагают – скажите об этом. В отношениях должно появиться слово "нет".

5. Удовлетворяйте потребности друг друга – слушайте, уточняйте, правильно ли поняли друг друга.

Фото: Unsplash.

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