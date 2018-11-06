Как улучшить сексуальную жизнь: простой способ

Улучшить сексуальную жизнь могут три слова, произнесенные партнером во время интимного процесса. Также положительно влияют на партнера некоторые движения.

К такому выводу пришла американская компания, которая занимается продажей специализированных игрушек EdenFantasys, сообщает Focus.

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Они провели опрос среди 2 тысяч американцев. Выяснилось, лучше всего влияет на качество секса фраза "Мне это нравится" (76%). По словам специалистов, отсутствие коммуникации влияет на сексуальную неудовлетворенность.

Популярным и эффективным, кроме фразы "Мне это нравится", оказался лишь поцелуй в шею со спины. Интересно, что опрошенные мужчины считают фразу "Мне это нравится" особенно важным способом (первое место). В то же время, среди женщин этот способ оказался только на втором месте. Третье место заняли эмоции, которые испытывают от раздевания партнером,

– говорится в материале.

В топ-6 также вошли покусывание уха, зрительный контакт и секс-игрушки, которые возбуждают партнеров во время сексуального контакта.

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