Как улучшить сон: 5 простых способов

Сон играет очень важную роль для человеческого организма. И чтобы спать крепко и сладко, как младенец, следует придерживаться нескольких простых правил.

Недостаток сна или его плохое качество негативно влияет на артериальное давление, сердце и когнитивные функции, передает 24apteka.



По данным исследований, 69% людей не имеют полноценного сна и большинство из них даже не задумываются, к каким последствиям это может привести.

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Если вам не удается высыпаться и мучает бессонница, следует придерживаться постоянного графика – ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, включая выходные. Такой график поможет избежать "разбитого" состояния утром, а в течение дня будете более продуктивными.

Избегайте физических нагрузок перед сном, ведь увеличение интенсивности сердечных сокращений и повышение температуры тела не дадут сразу заснуть.



Не думайте перед сном о работе или личных проблемах, если упоминания об этом у вас провоцируют переживания и стресс.

Также стоит не ужинать поздно. Ведь пока пища будет перевариваться, это может негативно отразиться на качестве сна и на фигуре. Лучше всего есть за 2-3 часа до того, как пойдете в постель. И избегайте тяжелой пищи вечером.



Гаджеты – теперь большое "зло", которое серьезно втягивает и отвлекает от сна. Свет с экранов имеет свойство подавлять мелатонин, отвечающий за сон. Поэтому за 30 минут до сна выключите телефон и кладите его подальше от себя, чтобы не было соблазна его снова включить. Тогда сон будет крепким и организм восстановится за ночь.

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