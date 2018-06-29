03:19
30 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
20°C 16°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
  • вторник
    18°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как улучшить сон: 5 простых способов

160 Читати новину українською
Как улучшить сон, чтобы спать сладко, как младенец
Как улучшить сон, чтобы спать сладко, как младенец / lemongrasshouse

Сон играет очень важную роль для человеческого организма. И чтобы спать крепко и сладко, как младенец, следует придерживаться нескольких простых правил.

Недостаток сна или его плохое качество негативно влияет на артериальное давление, сердце и когнитивные функции, передает 24apteka.

По данным исследований, 69% людей не имеют полноценного сна и большинство из них даже не задумываются, к каким последствиям это может привести.

Читайте также: Почему женщинам полезно просыпаться утром: интересный факт

Если вам не удается высыпаться и мучает бессонница, следует придерживаться постоянного графика – ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, включая выходные. Такой график поможет избежать "разбитого" состояния утром, а в течение дня будете более продуктивными.

via GIPHY

Избегайте физических нагрузок перед сном, ведь увеличение интенсивности сердечных сокращений и повышение температуры тела не дадут сразу заснуть.

Не думайте перед сном о работе или личных проблемах, если упоминания об этом у вас провоцируют переживания и стресс.

Также стоит не ужинать поздно. Ведь пока пища будет перевариваться, это может негативно отразиться на качестве сна и на фигуре. Лучше всего есть за 2-3 часа до того, как пойдете в постель. И избегайте тяжелой пищи вечером.

Гаджеты – теперь большое "зло", которое серьезно втягивает и отвлекает от сна. Свет с экранов имеет свойство подавлять мелатонин, отвечающий за сон. Поэтому за 30 минут до сна выключите телефон и кладите его подальше от себя, чтобы не было соблазна его снова включить. Тогда сон будет крепким и организм восстановится за ночь.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Советы Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 29 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
29 июня, 22:14 Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
214
США хочет вернуть Россию в G7?
29 июня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 512
"Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера
29 июня, 20:01 "Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера
Катерина Петренко 88
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
29 июня, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1375
Испания легко победит Россию, — Бартулович
29 июня, 19:01 Испания легко победит Россию, — Бартулович
Іван Вербицький 233
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук