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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Как улучшить состояние легких после отказа от курения

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Дыхательные упражнения помогут улучшить состояние легких курильщика
Дыхательные упражнения помогут улучшить состояние легких курильщика / drweil.com

Процесс очищения легких после того, как человек решил отказаться от курения, может занять от нескольких месяцев и до года.

Однако этот процесс можно ускорить, пишет Likar.info.

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С помощью дыхательной гимнастики можно ускорить процесс выведения мокроты, поскольку такая практика стимулирует работу альвеолярного аппарата. Для улучшения результатов попробуйте проводить дыхательную гимнастику регулярно. В процессе выполнения человек может почувствовать легкое головокружение, однако это является нормальной реакцией организма для курильщика.

Выполняйте регулярно физические нагрузки. Хорошо помогают аэробные нагрузки, такие как спортивная ходьба, бег трусцой и катание на велосипеде.

Во время занятия спортом легкие переходят на другой режим, усиливается газообмен, кровообращение. Курильщикам с большим стажем рекомендуют посоветоваться с врачом перед занятиями спортом для выбора оптимального варианта нагрузок.

via GIPHY

Если у человека нет проблем с сердечно-сосудистой системой, то баня и сауна отлично помогут улучшить состояние легких. Все потому, что пары помогут раскрыться порам и вывести часть токсических продуктов с потом.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь табак
Источник: 24 Канал
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