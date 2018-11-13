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      Как улучшить состояние украинской экономики: советы МВФ

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      Международный валютный фонд
      Международный валютный фонд / 24 Канал

      В Международном валютном фонде считают, что ускорение экономического роста в Украине связано с фискальной политикой, процентной ставкой по кредитам и благоприятным бизнес-климатом.

      Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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      Он сообщил журналистам о том, какие основные моменты могут усилить экономический рост Украины, Люнгман назвал три главных фактора: два связаны с макроэкономикой, один – с бизнес-климатом.

      Первый – фискальная политика... Мы видим, что восприятие макроэкономической стабильности в Украине все еще остается хрупким,
      – заявил представитель МВФ.

      По его словам, Украина сейчас имеет макроэкономическую стабильность, но существует также обеспокоенность на рынках относительно того, что произойдет в случае потери фискальной стабильности.

      Также он отметил, что высокие ставки сдерживают внутреннего инвестора, для которого дорого занимать деньги в банках под проценты. Логман отметил, что способ решения этой проблемы заключается в снижении инфляции.

      "Третий вопрос, если мы хотим привлечь инвестиции в Украину, для увеличения и привлечения прямых иностранных инвестиций и инвестиций в новые проекты, что будет способствовать росту, тогда бизнес-среда должна улучшить такие вещи, как, например, защита права собственности. Инвесторам нужна уверенность. Если они хотят вкладывать свои деньги в украинскую экономику с перспективой 15-20 лет, они хотят иметь страховку, будут иметь справедливое отношение во всех возможных сценариях", – сказал представитель МВФ.

      Напомним, 19 октября уполномоченный персонал МВФ достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики stand-by (SBA). Новое соглашение предусматривает 3,9 миллиарда долларов для Украины, и "послужит основой для экономической политики властей в 2019 году".

      Теги: Новости Украины Новости политики Инфляция МВФ
      Источник: 24 Канал
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