19:00
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 14°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как улучшить свое здоровье за 30 минут: отличный способ

393 Читати новину українською
Прогулки улучшают здоровье
Прогулки улучшают здоровье / unsplash.com

Большинство людей считают, что для спортивной фигуры и хорошей физической формы нужно прилагать много усилий, но действительно поддержать мышечный тонус помогает просто ходьба.

Ученые доказали, что всего 30 минут ходьбы в день помогает улучшить физическое и психологическое здоровье, пишет The Siver Times.

Читайте также: Ученые назвали лекарства, которые могут улучшить работу сердца

Если организму недостаточно движения, то существует риск развития метаболического синдрома. Побороть эту проблему смогут регулярные прогулки и кардио-нагрузки.

Ежедневная 30-минутная ходьба поможет продлить молодость. Все потому, что такой вид активности может продолжать часть ДНК – теломеры – конечные участки хромосом.

Прогулки также снижают развитие с возрастом болезни Альцгеймера. Они также повышают способность к учебе, ее познавательную функцию.

30-минутная прогулка помогает сделать человека более счастливым, по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. Ученые доказали также, что физическая активность увеличивает продолжительность жизни.

Ежедневные прогулки способны укрепить глазные яблоки. Они также помогают избавиться от глазного давления, таким образом. Это помогает в борьбе против глаукомы (заболевание, которое приводит к слепоте).

К слову, независимо от продолжительности отношений, их особенностей и проявлений чувств, занятия йогой улучшают сексуальную жизнь и несут гармонию в отношениях.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle Красивое тело
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 18:01 День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
91
Обыски в РИА
сегодня, 16:59 Обыски в РИА "Новости": необходимо закрыть все отравляющие сознание издания
Семен Кабакаєв 207
ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
сегодня, 15:01 ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
Дмитро Снєгирьов 374
Цены на горючее: сколько стоит
сегодня, 14:01 Цены на горючее: сколько стоит "напоить железного коня" в Украине
455
Обшуки у
сегодня, 12:00 Обшуки у "РИА Новости-Украина", або Чому пропагандисти працювали, а СБУ чекала всі роки
Олексій Чибісов 1017
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук