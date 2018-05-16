Как улучшить свое здоровье за 30 минут: отличный способ

Большинство людей считают, что для спортивной фигуры и хорошей физической формы нужно прилагать много усилий, но действительно поддержать мышечный тонус помогает просто ходьба.

Ученые доказали, что всего 30 минут ходьбы в день помогает улучшить физическое и психологическое здоровье, пишет The Siver Times.

Читайте также: Ученые назвали лекарства, которые могут улучшить работу сердца

Если организму недостаточно движения, то существует риск развития метаболического синдрома. Побороть эту проблему смогут регулярные прогулки и кардио-нагрузки.

Ежедневная 30-минутная ходьба поможет продлить молодость. Все потому, что такой вид активности может продолжать часть ДНК – теломеры – конечные участки хромосом.

Прогулки также снижают развитие с возрастом болезни Альцгеймера. Они также повышают способность к учебе, ее познавательную функцию.

30-минутная прогулка помогает сделать человека более счастливым, по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. Ученые доказали также, что физическая активность увеличивает продолжительность жизни.

Ежедневные прогулки способны укрепить глазные яблоки. Они также помогают избавиться от глазного давления, таким образом. Это помогает в борьбе против глаукомы (заболевание, которое приводит к слепоте).

К слову, независимо от продолжительности отношений, их особенностей и проявлений чувств, занятия йогой улучшают сексуальную жизнь и несут гармонию в отношениях.