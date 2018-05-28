Как уменьшить чрезмерное потоотделение: советы дерматолога

Чаще всего избыточная потливость возникает при физических нагрузках или высокой температуре. В таких случаях это явление вполне нормальное.

Однако причиной избыточной потливости или гипергидроза могут быть сбои в работе физиологических систем человека, информирует "Живи Активно".

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Дерматовенеролог Ольга Копаница объяснила, как уменьшить чрезмерную потливость.

Купите антиперспирант, который борется против повышенной потливости. Такое средство может блокировать до 40% потовых желез.

Чтобы уменьшить потливость, носите одежду из натуральных тканей, избавьтесь от хронических заболеваний и предварительно обратитесь к врачу для выбора успокоительных средств и препаратов кальция. Потливость рук, подмышечных впадин и стоп может преодолеть протирание слабыми растворами формалина, танина (но только в короткий период времени).

Устранить эту проблему можно с помощью хирургического вмешательства – удаление участков кожи, содержащих значительное количество потовых желез.

Для борьбы с чрезмерной потливостью используют инъекционные препараты – ботокс и диспорт. Они блокируют работу мелких нервных окончаний и тем самым нарушают регуляцию потоотделения.

Однако прежде, чем прибегнуть к лечению, необходимо проконсультироваться с врачом для выбора наилучшей методики.

К слову, неприятный запах изо рта способен не только испортить настроение, но и вызвать много неудобств в общении с людьми.