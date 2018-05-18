Как уменьшить чувство тревоги во время рабочего дня: простой способ

Как бы это слишком просто не звучало, но повысить производительность труда на рабочем месте можно путем исключения из обязанностей работников просмотра электронной почты.

К такому выводу пришла ученый Глория Марк из Университета Калифорния/Ирвин вместе с коллегами, передает Zhyvyaktyvno.

В ходе исследования они подключили добровольцев к приборам, которые определяют частоту сердцебиения, в это время компьютер фиксировал частоту открывания "окон" на рабочем столе.

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Участники, которые перечитывали электронную переписку, открывали программы вдвое чаще – в среднем по 37 раз в час и находились в состоянии повышенной тревоги. А работники, которые не просматривали почту, кликали по 18 раз в час и имели ровный ритм сердцебиения.

Люди, которые не просматривали почту в течение пяти дней, имели естественные показатели сердцебиения, чувствовали себя лучше во время работы, могли сосредоточиться на конкретной задаче без лишней стрессовой нагрузки.

Поэтому вывод ученых таков, что отсутствие факторов, которые отвлекают, способствует повышению производительности труда.