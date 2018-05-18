23:51
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
22°C 11°C
  • суббота
    22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как уменьшить чувство тревоги во время рабочего дня: простой способ

177 Читати новину українською
Как уменьшить чувство тревоги во время рабочего дня
Как уменьшить чувство тревоги во время рабочего дня / chvv.com.ua

Как бы это слишком просто не звучало, но повысить производительность труда на рабочем месте можно путем исключения из обязанностей работников просмотра электронной почты.

К такому выводу пришла ученый Глория Марк из Университета Калифорния/Ирвин вместе с коллегами, передает Zhyvyaktyvno.

В ходе исследования они подключили добровольцев к приборам, которые определяют частоту сердцебиения, в это время компьютер фиксировал частоту открывания "окон" на рабочем столе.

Читайте также: Почему беременным и детям необходимо есть рыбу: интересные факты

Участники, которые перечитывали электронную переписку, открывали программы вдвое чаще – в среднем по 37 раз в час и находились в состоянии повышенной тревоги. А работники, которые не просматривали почту, кликали по 18 раз в час и имели ровный ритм сердцебиения.

Люди, которые не просматривали почту в течение пяти дней, имели естественные показатели сердцебиения, чувствовали себя лучше во время работы, могли сосредоточиться на конкретной задаче без лишней стрессовой нагрузки.

Поэтому вывод ученых таков, что отсутствие факторов, которые отвлекают, способствует повышению производительности труда.

 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
сегодня, 23:00 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 79
Главные новости 18 мая: проверка должности Луценко, разговор Путина с Меркель об Украине
сегодня, 22:20 Главные новости 18 мая: проверка должности Луценко, разговор Путина с Меркель об Украине
503
Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
сегодня, 08:00 Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
сегодня, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 501
Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
сегодня, 19:01 Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
625
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук