Как уменьшить давление в стрессовой ситуации: неожиданный вывод

Американские ученые из Университета Аризоны выяснили, что наличие романтического партнера может значительно облегчить физиологическую реакцию организма на стресс (повышение артериального давления).

В их эксперименте приняли участие 102 человека, 75% из которых – женщины.

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Каждый участник находился в гетеросексуальных отношениях со своим романтическим партнером в среднем полтора года, пишет журнал Psychophysiology. Участники предоставили данные о себе и рассказали о том, довольны ли они отношениями.

Перед началом эксперимента ученые измерили уровень артериального давления участников – один из показателей физиологической реакции в стрессовой ситуации. После этого участников попросили на четыре минуты поставить ноги в холодную воду (температура которой – около 4°C).

В зависимости от группы вместе с участником на эксперименте присутствовал их романтический партнер, или они должны были подумать о нем. Участников из контрольной группы попросили подумать о ближайших днях и планах на них.



Романтический партнер или мнение о нем уменьшает давление в стрессовой ситуации

Ученые выяснили, что присутствие романтического партнера и даже мысли о нем приводят к меньшему повышению как систолического, так и диастолического давления в состоянии стресса по сравнению с контрольной группой. Однако такая зависимость наблюдалась у участников, которые были удовлетворены отношениями. А те, кто не был удовлетворен в отношениях, имели более высокий уровень во время стрессовой ситуации.

Вывод исследователей: присутствие романтического партнера или мнение о нем может быть психологической защитой, что улучшает психическое самочувствие во время стрессовой ситуации.

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