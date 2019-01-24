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      Как уменьшить давление в стрессовой ситуации: неожиданный вывод

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      Как уменьшить давление в стрессовой ситуации
      Как уменьшить давление в стрессовой ситуации / unsplash.com

      Американские ученые из Университета Аризоны выяснили, что наличие романтического партнера может значительно облегчить физиологическую реакцию организма на стресс (повышение артериального давления).

      В их эксперименте приняли участие 102 человека, 75% из которых – женщины.

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      Каждый участник находился в гетеросексуальных отношениях со своим романтическим партнером в среднем полтора года, пишет журнал Psychophysiology. Участники предоставили данные о себе и рассказали о том, довольны ли они отношениями.

      Перед началом эксперимента ученые измерили уровень артериального давления участников – один из показателей физиологической реакции в стрессовой ситуации. После этого участников попросили на четыре минуты поставить ноги в холодную воду (температура которой – около 4°C).

      В зависимости от группы вместе с участником на эксперименте присутствовал их романтический партнер, или они должны были подумать о нем. Участников из контрольной группы попросили подумать о ближайших днях и планах на них.

      Романтичний партнер або думка про нього зменшує тиск у стресовій ситуації
      Романтический партнер или мнение о нем уменьшает давление в стрессовой ситуации

      Ученые выяснили, что присутствие романтического партнера и даже мысли о нем приводят к меньшему повышению как систолического, так и диастолического давления в состоянии стресса по сравнению с контрольной группой. Однако такая зависимость наблюдалась у участников, которые были удовлетворены отношениями. А те, кто не был удовлетворен в отношениях, имели более высокий уровень во время стрессовой ситуации.

      Вывод исследователей: присутствие романтического партнера или мнение о нем может быть психологической защитой, что улучшает психическое самочувствие во время стрессовой ситуации.

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      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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