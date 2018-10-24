Как уменьшить риск развития старческого слабоумия

Ученые из Колумбийского университета установили способ, который поможет улучшить память пожилых людей.

Об этом пишет MedicalXpress.

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Они обнаружили, что остеокальцин, который вырабатывается клетками костной ткани, способствует улучшению памяти.

Ранее биологи установили, что физические упражнения высвобождают белок RbAp48, что препятствует наступлению старческого слабоумия (деменции).



Что препятствует наступлению старческого слабоумия

В новой работе ученые доказали, что RbAp48 взаимодействует с остеокальцином. RbAp48 контролирует активность генов, кодирующих нейротрофический фактор мозга, важный для долговременной памяти и белковый рецептор GPR158. Работа этих соединений зависит от остеокальцина.

По словам исследователей, даже небольшая физическая активность, например, ходьба, помогает высвободить остеокальцин и RbAp48, что уменьшает риск развития старческого слабоумия.

Вывод ученых: физические упражнения помогут уменьшить риск развития деменции.



Физические упражнения помогут уменьшить риск развития старческого слабоумия

Что такое деменция? Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции увеличивается с возрастом. В Украине деменцией страдают 63 тысяч человек ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.

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