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      Как уменьшить риск развития старческого слабоумия

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      Как уменьшить риск развития старческого слабоумия
      Как уменьшить риск развития старческого слабоумия / jooinn.com

      Ученые из Колумбийского университета установили способ, который поможет улучшить память пожилых людей.

      Об этом пишет MedicalXpress.

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      Они обнаружили, что остеокальцин, который вырабатывается клетками костной ткани, способствует улучшению памяти.

      Ранее биологи установили, что физические упражнения высвобождают белок RbAp48, что препятствует наступлению старческого слабоумия (деменции).

      Що перешкоджає настанню старечого недоумства
      Что препятствует наступлению старческого слабоумия

      В новой работе ученые доказали, что RbAp48 взаимодействует с остеокальцином. RbAp48 контролирует активность генов, кодирующих нейротрофический фактор мозга, важный для долговременной памяти и белковый рецептор GPR158. Работа этих соединений зависит от остеокальцина.

      По словам исследователей, даже небольшая физическая активность, например, ходьба, помогает высвободить остеокальцин и RbAp48, что уменьшает риск развития старческого слабоумия.

      Вывод ученых: физические упражнения помогут уменьшить риск развития деменции.

      Фізичні вправи допоможуть зменшити ризик розвитку старечого недоумства
      Физические упражнения помогут уменьшить риск развития старческого слабоумия

      Что такое деменция? Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции увеличивается с возрастом. В Украине деменцией страдают 63 тысяч человек ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
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