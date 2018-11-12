Как уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Группа ученых из Университета Суррея (Англия) и Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне (Германия) обнаружили, что влияние дневного света помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет портал EurekAlert!.

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В исследовании приняли участие 14 человек. Их подвергли воздействию голубого света (длина волны 450 нанометров) в течение 30 минут, а это соответствует пребыванию на дневном свете.

В ходе эксперимента у участников оценивали жесткость артерий, степень расширения кровеносных сосудов, артериальное давление и уровень оксида азота в плазме крови.

Ученые обнаружили, что голубой свет способствует уменьшению систолического артериального давления (давление при сокращении сердца) на 8 миллиметров ртутного столба. Кроме того, у испытуемых снизились другие показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличилась релаксация напряжения сосудов. Влияние голубого света привело к увеличению концентрации оксида азота, который участвует в защите кровеносной системы.

Полученные результаты помогут в создании новых методов профилактики болезней сердца и сосудов.

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