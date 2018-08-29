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Как уменьшить темную полоску на животе во время беременности

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Как уменьшить темную полоску на животе во время беременности
Как уменьшить темную полоску на животе во время беременности / elembarazo.net

Темная полоска во время беременности на животе свидетельствует о всплеске гормонов. И женщин, которые ждут младенца, часто эта полоска волос очень раздражает.

Темная полоска обычно сама исчезает после родов в течение трех месяцев, сообщает "Наша мама".

Но если женщина из-за нее нервничает, всплески гормонов можно преодолеть домашними средствами и уходом.

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1. Медики рекомендуют сохранять грудь и зону живота увлажненными в течение всей беременности. Стоит использовать лосьоны, которые содержат витамин Е. Наносите крем дважды в день и втирайте в кожу массажными круговыми движениями.

2. Ешьте продукты, богатые витаминами А, С и Е. Они способствуют эластичности кожи и способности к регенерации.

Если линия беременности самостоятельно не исчезает в течение 3 месяцев после родов и если вы заметили темные пятна и на лице – стоит обратиться к дерматологу.

Як зменшити темну смужку на животі під час вагітності
Во время беременности важно хорошо увлажнять свое тело

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Советы Лечение Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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