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Как уменьшить вред от продуктов: простые советы

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Как уменьшить вред от продуктов
Как уменьшить вред от продуктов / dea.kg

Производители продуктов часто добавляют в пищу для улучшения внешнего вида, вкусовых качеств и срока хранения различные пищевые добавки. И часто они являются вредными. Некоторые из них могут даже вызвать аллергию.

Одно из важнейших правил покупки продуктов – обращайте внимание на дату изготовления и срок употребления, передает Maximum.

Чем больше срок годности у продукта – тем больше вероятность, что он содержит вредоносные добавки.

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Также лучше избегать продуктов, в составе которых есть пищевые добавки с обозначением "Е". Немало пищевых добавок могут вызвать серьезные расстройства желудка, тошноту, рвоту и аллергические реакции.

Аллергию могут вызвать такие добавки, как: усилители аромата и вкуса, соевый лецитин и пищевые красители. Также опасными для здоровья являются парабены, бензоат натрия и диоксид серы.

А также не ленитесь и готовьте еду сами, тогда вы точно будете знать, что именно содержит ваш завтрак, обед или ужин. Не используйте готовых приправ для определенного блюда и заправки для еды.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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