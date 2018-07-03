Как "умная" велокуртка от Ford может в корне изменить жизнь велосипедиста: интересные детали

Велосипед – транспортное средство, которое в условиях чрезмерной плотности городского трафика и распространенного тренда "за чистую окружающую среду и здоровый образ жизни", приобретает все большую популярность. Пожалуй, больше всего, что волнует любителей двухколесного, это безопасность. Проникаются ею, наконец, не только велосипедисты, но и те, от кого может идти потенциальная угроза– водителя.

В несколько необычном для себя амплуа выступила компания Ford. Ее подразделение Smart Mobility разработал инновационную велокуртку с "поворотниками" и вибронавигацией. Она призвана не только повысить безопасность велосипедистов на городских дорогах, но и облегчить жизнь любителям мотоциклов в целом.

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В рукав умной одежды вшит специальный прозрачный карман для смартфона, с которой куртка синхронизируется через беспроводную связь. Световые индикаторы у запястий выполняют функцию "поворотников" и активируются простым взмахом руки.

А размещенные в ряд красные светодиоды, сзади в нижней части куртки, подобно стоп-сигналам в автомобиле, зажигаются, когда велосипедист притормаживает. Эти индикаторы в сочетании с целым набором пассивных светоотражателей сделают велосипедиста более заметным для других участников движения, особенно в темное время суток.



Ford разработал инновационную велокуртку с "поворотниками" и вибронавигацией

Интересно устроена навигация, пользование которой, как правило, отвлекает внимание велосипедиста. Подключенный к куртке смартфон поможет выбрать наименее загруженный транспортом маршрут с достаточным количеством велодорожек. При этом путь, куртка будет указывать, вибрируя правым или левым рукавом в зависимости от нужного направления.



Велокуртка облегчит жизнь велосипедистов

Предусмотрена также голосовая навигация, которая будет поддерживать технологию костной проводимости звука – передавая звуковые вибрации на виске. Таким образом голосовые указания будут блокировать внешний шум и звуки от других участников движения.

Сейчас проект разумной велокурткы от Ford "живет" в статусе прототипа, впрочем, ее преимущества уже успела оценить команда разработчиков, добираясь каждый день на велосипеде на работу к своему лондонского офиса.