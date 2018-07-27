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Как умрет Вселенная – астрофизики создали теорию

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Как умрет Вселенная
Как умрет Вселенная / navkolonas.com

Двое астрофизиков Сергей Одинцов и Василис Оикономоу сделали прогноз относительно смерти Вселенной. По мнению ученых, она умрет так же, как и родилась – через большой взрыв.

Об этом сообщает Newsweek.

При этом астрофизики считают, что такой даже гипотетической гибели придется ждать 30-40 миллиардов лет.

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Ученые создали модель определенной области в пространстве и времени (сингулярность), где плотность материи исчерпывается, а концепция времени и пространства перестает существовать. Это может означать конец Вселенной. Все закончится большим взрывом.

При этом астрофизики не исключают, что Вселенная продолжит расширяться бесконечно. Это возможно, если сокрушительная сингулярность не появится.

Также существует теория о "большой заморозке". Тепло Вселенной будет равномерно распределяться, не оставляя пространства для полезной энергии, из которой могли бы сформироваться новые звезды. При этом все старые звезды будут умирать, а новые не смогут родиться.

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Теги: Космос Техно
Источник: 24 Канал
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