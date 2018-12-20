Как УПЦ МП отреагировала на решение Рады о переименовании в РПЦ в Украине

В Украинской православной церкви Московского патриархата, которая вскоре станет Русской православной церковью в Украине, утверждают, что они являются церковью украинского народа с центром в Киеве. Также представители этого института заявили, что украинская власть хочет вмешаться в их деятельность. В то же время филиал РПЦ вновь заявила о непризнании образования Объединенной Украинской церкви.

20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине.

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Кроме того, в этот же день документ подписал глава украинского парламента Андрей Парубий. После он заявил, что направил закон на подпись украинскому президенту Петру Порошенко.

В УПЦ МП на такие шаги со стороны украинских парламентариев заявили, что "принятый законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины", которые к ним относятся.

В то же время в этой религиозной институции утверждают, что документ "не соответствует Конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

"Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений. А принуждение Украинской православной церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе", – говорится в сообщении юридического отдела Московского патриархата.

Также здесь считают, что в этом законопроекте речь идет не о настоящей, по их мнению, Украинской православной церкви (УПЦ МП называет себя единственной канонической православной церковью в Украине – 24 канал).

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"Из публичных заявлений известно о намерении применить его к "Украинской православной церкви" в угоду "новообразованному религиозному объединению "Православная церковь Украины", которое хочет забрать себе это название.В очередной раз подчеркиваем, что Украинская православная церковь является церковью украинского народа, основанная Собором Украинской православной церкви и является зарегистрированной согласно украинскому законодательству, а ее центр располагается в Киеве", – подытожили в филиале РПЦ в Украину.

Напомним, в связи с Объеденительным собором в Киеве, по итогам которого было образована Единая Православная церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий.



Во время собрания священнослужители приняли решение освободить от должности и запретить богослужения двум участникам Собора. А спустя управляющий делами "УПЦ МП" митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

Как создавали единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.