Как Усик тренируется перед поединком с Белью: фото

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик показал, как готовится к бою с британцем Тони Белью, который пройдет 10 ноября в Манчестере.

Саша помутузил грушу и пожанглировал мячами, позируя на камеру.

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Напомним, что в субботу, 10 ноября, Александр Усик будет защищать все свои титулы в поединке с экс-чемпионом мира Тони Белью.

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