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      Как Усик тренируется перед поединком с Белью: фото

      24 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик / Matchroom Boxing/Mark Robinson

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик показал, как готовится к бою с британцем Тони Белью, который пройдет 10 ноября в Манчестере.

      Саша помутузил грушу и пожанглировал мячами, позируя на камеру.

      Читайте также: Усик – Белью: появилось новое промо-видео боя

      Напомним, что в субботу, 10 ноября, Александр Усик будет защищать все свои титулы в поединке с экс-чемпионом мира Тони Белью.

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      Теги: Спорт Александр Усик Усик – Белью Бокс
      Источник: 24 Канал
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