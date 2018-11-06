Как Усик тренируется перед поединком с Белью: фото
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик показал, как готовится к бою с британцем Тони Белью, который пройдет 10 ноября в Манчестере.
Саша помутузил грушу и пожанглировал мячами, позируя на камеру.
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Напомним, что в субботу, 10 ноября, Александр Усик будет защищать все свои титулы в поединке с экс-чемпионом мира Тони Белью.
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Источник: 24 Канал
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