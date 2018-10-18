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      Как Усик "зажигает" во время подготовки к поединку с Тони Белью: видео

      204 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик

      Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) сделал музыкальную паузу во время тренировки и исполнил хит Джо Кокера "My father son", представив, что перед ним большая армия фанатов.

      Несмотря на важность и статусность предстоящего поединка, у Александра хорошее настроение и прекрасная атмосфера в команде.

      Читайте также: Я разорву Усика на куски, – Белью о предстоящем поединке с украинцем

      Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.

      Также Александр Усик ответил на вопрос, чей Крым. Украинский боксер считает, что возвращение полуострова Украине зависит от народа или от воли Господней.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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