Как Усик "зажигает" во время подготовки к поединку с Тони Белью: видео
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) сделал музыкальную паузу во время тренировки и исполнил хит Джо Кокера "My father son", представив, что перед ним большая армия фанатов.
Несмотря на важность и статусность предстоящего поединка, у Александра хорошее настроение и прекрасная атмосфера в команде.
Читайте также: Я разорву Усика на куски, – Белью о предстоящем поединке с украинцем
Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.
Также Александр Усик ответил на вопрос, чей Крым. Украинский боксер считает, что возвращение полуострова Украине зависит от народа или от воли Господней.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
На зимней Олимпиаде в Сочи появятся шесть новых видов6 апреля 2011 , 18:18
Гонки: Клемма Дезале перехватил лидерство в общем зачете мотокросса MX-13 июля 2012 , 10:57
Суркис предупреждает ФФУ: Они сами роют себе яму. ВИДЕО13 мая 2014 , 23:23
ФИФА определилась с финальным списком претендентов на приз за самый красивый гол года30 ноября 2015 , 17:02