Как Усик "зажигает" во время подготовки к поединку с Тони Белью: видео

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) сделал музыкальную паузу во время тренировки и исполнил хит Джо Кокера "My father son", представив, что перед ним большая армия фанатов.

Несмотря на важность и статусность предстоящего поединка, у Александра хорошее настроение и прекрасная атмосфера в команде.

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Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все пояса украинца.

Также Александр Усик ответил на вопрос, чей Крым. Украинский боксер считает, что возвращение полуострова Украине зависит от народа или от воли Господней.

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