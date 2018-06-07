Как ускорить метаболизм утром: 3 совета

Правильный обмен веществ нужен не только для того, чтобы похудеть, но для поддержания крепкого здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы помочь ускорению метаболизма, достаточно придерживаться нескольких простых советов, передает Сosmo.

Диетологи рекомендуют по утрам пить воду с лимоном. Стакан теплой воды с цитрусовым фруктом подготовит утром желудок к пищеварению и хорошо очистит организм.

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Делайте упражнения, в частности поднимайте гантели. Это разбудит организм после сна и приведет мышцы в тонус.

Ешьте на завтрак яйца. Их жирные кислоты очень полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Также рекомендуют утром есть яблоки и груши, которые снижают уровень холестерина в крови и ускоряют обмен веществ.

А еще ешьте грейпфруты. Эти фрукты богаты клетчаткой, фолиевой кислотой и тиамином. Полезные компоненты грейпфрута предотвращают диабет, борются с резистентным жиром и улучшают пищеварение.

Что такое метаболизм или обмен веществ?

Это совокупность химических реакций, происходящих в организме человека. Метаболизм делится на две ветви: катаболизм (энергетический обмен), включающая реакции расщепления сложных органических веществ до более простых, которое сопровождается их окислением и выделением полезной энергии, и анаболизм (пластический обмен) — реакции синтеза необходимых клетке веществ, в которых энергия, полученная в катаболических реакциях, используется.

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