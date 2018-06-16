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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Как ускорить обмен веществ

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Как ускорить обмен веществ
Как ускорить обмен веществ / rakhivnews.in.ua

Хороший обмен веществ в организме является залогом хорошего самочувствия и стройной фигуры.

Обмен веществ или метаболизм – это скорость расщепления пищи на простые вещества, передает "Страна здоровья".

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То есть скорость впитывания полезных веществ слизистыми оболочками пищеварительного тракта и получения из них витаминов.

Скорость метаболизма зависит от уровня физической подготовки и нагрузок. Также на скорость обмена веществ влияют гормоны.

Например, беременная женщина может съедать намного больше, чем боксер-тяжеловес, который набирает вес. И при этом будущая мама поддерживает накопительную функцию организма, а боксер разбрасывается энергией для увеличения порога своих физических ресурсов, находясь под влиянием адреналина и тестостерона.

Улучшить свой обмен веществ можно, отрегулировав уровень физической активности. И наоборот.

Стоит нормализовать свое питание. Чем чаще и регулярнее, тем лучше для организма. С небольшими порциями и справиться легче.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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