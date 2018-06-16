Как ускорить обмен веществ

Хороший обмен веществ в организме является залогом хорошего самочувствия и стройной фигуры.

Обмен веществ или метаболизм – это скорость расщепления пищи на простые вещества, передает "Страна здоровья".

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То есть скорость впитывания полезных веществ слизистыми оболочками пищеварительного тракта и получения из них витаминов.

Скорость метаболизма зависит от уровня физической подготовки и нагрузок. Также на скорость обмена веществ влияют гормоны.

Например, беременная женщина может съедать намного больше, чем боксер-тяжеловес, который набирает вес. И при этом будущая мама поддерживает накопительную функцию организма, а боксер разбрасывается энергией для увеличения порога своих физических ресурсов, находясь под влиянием адреналина и тестостерона.

Улучшить свой обмен веществ можно, отрегулировав уровень физической активности. И наоборот.

Стоит нормализовать свое питание. Чем чаще и регулярнее, тем лучше для организма. С небольшими порциями и справиться легче.

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