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      Как успевать высыпаться осенью и зимой: советы специалиста

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      Как успевать высыпаться осенью и зимой
      Как успевать высыпаться осенью и зимой / unsplash.com

      Даже в пасмурную холодную погоду можно быть бодрым и энергичным. Для этого важно соблюдать несколько простых правил.

      Об этом пишет консультант здорового образа жизни Ольга Фомина.

      Усталость и чувство невыспанности в осенне-зимний период появляется из-за недостатка света, ведь солнца значительно меньше, и темнеет на улице значительно быстрее.

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      Кроме дефицита света осенью люди начинают испытывать еще и дефицит тепла – организм хочет восполнить потерю тепла, вызывая непреодолимое желание согреться и поспать.

      via GIPHY

      Также причиной кажущегося недосыпания осенью может стать нехватка витаминов и как следствие – снижение иммунитета. Поэтому не забывайте об овощах и фруктах. А также старайтесь избегать стрессов.

      И чтобы не чувствовать себя "разбитым корытом" утром и успевать хорошо отдохнуть за 8 часов ночного сна, стоит:

      - рано ложитесь спать (хотя бы не позже полуночи)
      - легкий ужин – забудьте о жареном картофеле, пельменях или куске мяса;
      - заранее отключите все гаджеты, приглушите на них яркий свет;
      - если есть возможность – прогуляйтесь вечером на свежем воздухе;
      - проветривайте перед сном комнату – чтобы воздух был не выше +17+19;
      - для качественного сна у вас должна быть удобная кровать с ортопедическим матрасом и небольшой подушкой.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Советы Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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