Как успевать высыпаться осенью и зимой: советы специалиста

Даже в пасмурную холодную погоду можно быть бодрым и энергичным. Для этого важно соблюдать несколько простых правил.

Об этом пишет консультант здорового образа жизни Ольга Фомина.

Усталость и чувство невыспанности в осенне-зимний период появляется из-за недостатка света, ведь солнца значительно меньше, и темнеет на улице значительно быстрее.

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Кроме дефицита света осенью люди начинают испытывать еще и дефицит тепла – организм хочет восполнить потерю тепла, вызывая непреодолимое желание согреться и поспать.

Также причиной кажущегося недосыпания осенью может стать нехватка витаминов и как следствие – снижение иммунитета. Поэтому не забывайте об овощах и фруктах. А также старайтесь избегать стрессов.

И чтобы не чувствовать себя "разбитым корытом" утром и успевать хорошо отдохнуть за 8 часов ночного сна, стоит:

- рано ложитесь спать (хотя бы не позже полуночи)

- легкий ужин – забудьте о жареном картофеле, пельменях или куске мяса;

- заранее отключите все гаджеты, приглушите на них яркий свет;

- если есть возможность – прогуляйтесь вечером на свежем воздухе;

- проветривайте перед сном комнату – чтобы воздух был не выше +17+19;

- для качественного сна у вас должна быть удобная кровать с ортопедическим матрасом и небольшой подушкой.

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