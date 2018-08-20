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Как успокоить ребенка, который все время ноет

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Как успокоить ребенка, который все время ноет
Как успокоить ребенка, который все время ноет / parentingsimplified.info

То, что ребенок постоянно ноет и говорит плаксивым тоном, является результатом воспитания родителями.

Поэтому нужно избавиться от этой формы поведения, пишет ТСН.

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Нужно исследовать, при каких обстоятельствах возникает такое поведение. Во время нытья попробуйте понять, чего именно хочет ваш ребенок. Попробуйте выслушать спокойно и не осуждать человека.

Вислухайте дитину
Выслушайте ребёнка

Больше общайтесь с детьми, слушайте их. Сядьте на уровне с ребенком и скажите: "Мне кажется, ты сейчас говоришь таким тоном, потому что ...". Если вы ошиблись, то выслушайте версию ребенка.

Родителям необходимо быть последовательными в своих поступках. Если вы пообещали купить что-то, то сделайте это. Это придаст малышу уверенности в том, что вы его поддерживаете и он начнет больше доверять.

Будьте послідовними у своїх вчинках
Будьте последовательны в своих поступках

Попробуйте ввести четкие правила и договоренности. К примеру, перед важным звонком попросите ребенка не беспокоить или же во время этого звонка.

Однако, в любом случае не стоит вешать на ребенка ярлык "нытик". Попробуйте сначала разобраться, почему малыш так ведет себя и помочь ему.

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Теги: Психология Здоровье Дети
Источник: 24 Канал
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