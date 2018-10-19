Как увеличить грудь: Оля Цибульская раскрыла свой секрет

Украинская телеведущая Ольга Цибульская раскрыла секрет, с помощью которого можно быстро увеличить размер груди.

Об этом Ольга рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

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Телеведущая вспомнила, как когда-то одноклассницы, которые уже носили бюстгальтеры, поделились с ней секретом: если есть только капусту – вырастет грудь.

Почти 3 недели я сидела на такой капустной диете, а потом решила, что можно прожить и без большого бюста, но без маминого борща – никак. Позже оказалось, что "секретным средством" была не капустина, а пуш-ап,

– призналась Цибульская.

После чего Оля рассказала, какой способ действительно работает, чтобы увеличить грудь.

"Капусту надо надевать вместо бюстгальтера – только тогда этот способ работает", – пошутила звезда.



Оля Цибульськая / Instagram