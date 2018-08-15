Как увеличить губы с помощью макияжа: видео
Одна из самых известных блогеров в сфере красоты Дейзи Перкинс поделилась, как увеличить губы с помощью макияжа.
По ее словам, сначала она просто обводила губы карандашом на пару миллиметров выше своего естественного контура. Однако впоследствии Дейзи поняла, что так губы выглядят некрасиво и неестественно.
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Поэтому бьюти-блогер протестировала несколько способов увеличения губ с помощью макияжа и нашла лучший для себя вариант.
Как увеличить губы с помощью макияжа
1 Возьмите нюдовый матовый карандаш или в тон помады.
2 Обведите верхнюю губу по естественному контуру. Немного не доходя до ямки над губой, выйдите за контур только на миллиметр. Обведя ямку выше контура, снова обведите губы по контуру.
3 Повторите это с нижней губой, выйдя за контур только в центре.
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