Как увеличить губы с помощью макияжа: видео

Одна из самых известных блогеров в сфере красоты Дейзи Перкинс поделилась, как увеличить губы с помощью макияжа.

По ее словам, сначала она просто обводила губы карандашом на пару миллиметров выше своего естественного контура. Однако впоследствии Дейзи поняла, что так губы выглядят некрасиво и неестественно.

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Поэтому бьюти-блогер протестировала несколько способов увеличения губ с помощью макияжа и нашла лучший для себя вариант.

Допис, поширений D E S I • P E R K I N S (@desiperkins) 3 Січ 2018 р. о 6:14 PST

Как увеличить губы с помощью макияжа

1 Возьмите нюдовый матовый карандаш или в тон помады.

2 Обведите верхнюю губу по естественному контуру. Немного не доходя до ямки над губой, выйдите за контур только на миллиметр. Обведя ямку выше контура, снова обведите губы по контуру.

3 Повторите это с нижней губой, выйдя за контур только в центре.

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