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Как увеличить количество гормона, который влияет на долголетие: советы от специалиста

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Как стать долгожителем
Как стать долгожителем / mgirnews.in.ua

Старение ускоряют суета, карьерная гонка, рутина, несбалансированное питание, чрезмерное употребление вредных жиров, сидячий образ жизни, которые вызывают хронический стресс. Поэтому чем продолжительнее стресс, тем быстрее вы начинаете стареть.

Об этом написала диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook.

"В наших почках и мозге вырабатывается очень важный "омолаживающий" пептидный гормон клото, он особенно важен для молодости и здоровья головного мозга (память, реакция, настроение, смекалка)", – отметила она.

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И именно этот гормон плохо вырабатывается в организме, если у вас хронический стресс. А чем меньше клото в организме, тем выше риск возникновения различных нарушений и болезней.

Чтобы увеличить содержание гормона клото – стоит включить в рацион сульфорафан, который есть в брокколи, капусте, редьке, горчице.

Также от преждевременного старения спасет отдых в горах, ведь движение, ягоды и спокойствие помогут хорошо восстановиться организму.

Не стоит пренебрегать прогулками в парке, где можно побегать, поотжиматься и подышать свежим воздухом.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Советы Стресс Долголетия
Источник: 24 Канал
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