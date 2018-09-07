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Как увеличить количество грудного молока

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Как увеличить количество грудного молока
Как увеличить количество грудного молока / unsplash.com

Размер груди новоиспеченной мамочки не влияет на количество выработки грудного молока. Кроме того, существуют естественные способы увеличения количества молока.

Если молока для малыша маловато, можно увеличить его количество, передает 4mama.

1. Одним из важных условий является сбалансированное питание. Чтобы увеличить количество грудного молока, женщине необходимо увеличить дневную норму калорий до 500 ккал. Стоит есть питательные блюда, в частности, овсянку, гречку, молочные коктейли, йогурт, яйца и овощи.

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2. Также важно употреблять достаточное количество воды. Если в моче коричневый оттенок – у вас обезвоживание, светло-желтый или почти прозрачный – вы потребляете достаточно воды.

Матері під час грудного вигодовування необхідно добре харчуватись та пити достатньо рідини

Матери во время грудного вскармливания необходимо хорошо питаться и пить достаточно жидкости

3. Во время ГВ организм кормящей матери должен быть насыщен кальцием, витамином D, железом и фолиевой кислотой. Кальций содержится в сыре, орехах, сметане, овсянке, ячневой крупе, сливках. Витамин D можно найти в морской рыбе, яичном желтке, говяжьей печени и цельном молоке.

Железо есть в гречке, ячневой крупе, пшенице, орехах, шпинате, печени (причем, в свиной больше, чем в говяжьей). А фолиевая кислота содержится в брокколи, ячневой крупе, орехах, шпинате, печени (говяжьей больше, чем в свиной).

4. Эффективным в налаживании лактации и выработке грудного молока является кормление по требованию – прикладывать малыша к груди каждый раз как он голоден или беспокойный. Больше прикладываний – организм лучше понимает, что ребенку нужно больше молока.

Розмір грудей не впливає на кількість вироблення грудного молока

Размер груди не влияет на количество выработки грудного молока

Фото: Unsplash.

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Теги: Здоровье Беременность и роды Советы
Источник: 24 Канал
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