Как увеличить скорость интернета дома: полезные лайфхаки

Для того, чтобы улучшить скорость интернета дома, не обязательно выбирать более дорогой тарифный план. Иногда на скорость влияет расположение Wi-Fi роутера.

Об этом пишет prostotech.com.

Поэтому лучшее место расположения маршрутизатора, который раздает Wi-Fi, в центре дома. Тогда волны будут равномерно распределяться, попадая во все уголки жилья.

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Не желательно держать роутер на полу, ведь в этом случае большинство Wi-Fi волн будут попадать к соседям снизу. Оптимальное место для этого устройства – на стене, ближе к потолку.

Где лучше поставить роутер

Также не стоит держать рядом с роутером бытовые устройства, ведь они уменьшают силу сигнала.

Если ваш роутер имеет несколько антен, то установите их не в одном направлении, а в разных. Скажем, одну можно установить вертикально, а вторую - горизонтально. При таком раскладе он будет лучше транслировать сигнал.

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Кроме того, есть специальные программы, которые могут показать карту распространения сигнала по дому. Такая программа тоже поможет определить местоположение роутера.

Большинство роутеров работают на частоте 2,4 ГГц, на такой же частоте работают и много других бытовых приборов (микроволновка, Bluetooth, системы видеонаблюдения и тому подобное). Если вы измените частоту на 5 ГГц, то будете иметь меньше препятствий, а соответственно и более сильный сигнал.

Как усилить сигнал роутера

И в конце народный лайфхак. Ограничить распространение сигнала от роутера в разные стороны и сконцентрировать сигнал в конкретном направлении поможет фольга. Ею нужно закрыть часть роутера, таким образом направив сигнал в нужное русло.