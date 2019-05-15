Как увольняли главу Конституционного Суда и почему новая глава будет работать несколько месяцев

Комментируя свое увольнение, экс-председатель КСУ Станислав Шевчук отмечает, что его коллеги совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя. Зато юристы уверены – процедура увольнения проведена четко в соответствии с законом и восстановиться в должности ему будет крайне трудно. Более того, экс-судью еще и смогут привлечь к ответственности.

За что могут привлечь к ответственности бывшего судью и повлияет ли на инаугурацию новоизбранного президента Зеленского такая ротация председателей КСУ – узнала журналистка 24 канала.

Заговор или победа двенадцати?

К вечеру 14 мая украинский политикум поразила новость о том, что председателя Конституционного суда Станислава Шевчука лишили статуса судьи. Таким образом он автоматически освобождается от должности председателя суда. За такое решение проголосовали 12 из 18 судей. О подобном варианте развития событий говорили уже несколько месяцев. Ранее несколько судей обвинили Станислава Шевчука в политизации суда и высказались о необходимости его отставки. Вместе с тем сам Шевчук в интервью одному из украинских изданий этот шаг коллег объяснял желанием оказать давление на него и остальных судей.

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По имеющейся информации, первое голосование об отстранении от должности Шевчука провалилось из-за недостатка двух голосов. Однако уже вечером голоса все же нашлись и председателя Конституционного суда лишили должности. Сделали это, воспользовавшись нормами закона "О Конституционном Суде Украины".

В постановлении об увольнении председателя КСУ отмечается:​Уволить Шевчука Станислава с должности судьи КСУ за совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КСУ и выявило его несоответствие занимаемой должности. Факты указаны в заключении Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики Конституционного Суда Украины.

Крайний найден

Комментируя такой шаг коллег, Станислав Шевчук на своей странице в Facebook написал, что в Конституционном Суде состоялся антиконституционный переворот и захват государственной власти со стороны лиц, занявших должности судей Конституционного Суда Украины.

По мнению уже экс-председателя суда, его коллеги совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя. В то же время, "переворот" состоялся в спешке, с грубым и вопиющими нарушениями. Станислав Шевчук обвиняет в том, что произошло, Петра Порошенко.



Станислав Шевчук убежден, что его уволили незаконно

Безусловно, что за этим преступлением стоит выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами,

– написал в соцсети Шевчук.

Одиозные судейские решения

Однако, если проанализировать деятельность судьи Шевчука на этой высокой должности, возникает много вопросов. В частности, председатель Шевчук издал соответствующее распоряжение о назначении трех советников в КСУ, которые не имели никакого отношения к конституционному праву. В то же время, эти люди были из бизнес-структуры его брата. Правда, впоследствии, под давлением других судей, он был вынужден отменить это распоряжение, но оно было задокументировано. Конечно, сам Шевчук категорически отрицает ангажированность в назначениях и влияние родственников на свои решения.

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Еще одно одиозное решение, принятое при председателе КСУ Шевчуке, касалось отмены статьи о незаконном обогащении. Стоит заметить, когда готовилось решение по этому обращению, судья-докладчик подготовил другое решение, которым предлагал признать статью конституционной. Собственно, вывод международных специалистов по конституционному праву, где отмечается, что эта статья отвечает требованиям Основного закона. Экспертиза проводилась по просьбе Антикоррупционной инициативы в Украине, финансируемой ЕС.



Некоторые решения Конституционного Суда откровенно удивляли общественность

Решение о неконституционности статьи о незаконном обогащении принималось судьям КСУ под давлением Шевчука. Тогда судья-докладчик подготовил один проект решения, по традиции это делается после выяснения мнения большинства судей, но Шевчук предоставил другой, которым полностью поддержал позицию 59 депутатов. Таким решением судьи фактически амнистировали деньги чиновников. Кстати, эта статья полностью соответствовала Конвенции о борьбе с коррупцией,

– убежден юрист Василий Мирошниченко.

Поэтому судья Шевчук "протолкнул" решение о неконституционности статьи о незаконном обогащении. Другие судьи ему этого не забыли, потому что он всех их перевел в зону риска: теперь на них смотрят как на преступников. По мнению экспертов, это и стало одним из оснований для увольнения Шевчука.

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Оценивая шансы экс-главы КСУ восстановиться в должности, Василий Мирошниченко отмечает, что это маловероятно.

По мнению юриста, заявления господина Шевчука о том, что его лишили должности с вопиющими нарушениями, не будут иметь никаких правовых последствий.

Полномочия с ограниченным сроком

Сейчас уже избран новый председатель КСУ – Наталья Шаптала. Правда, срок его полномочий заканчивается в сентябре. Хотя формально главу КСУ избирают на три года, однако в сентябре, максимум в октябре, она должна уйти с должности. Поэтому, очевидно, это временное решение.

Уйти новоизбранный председатель должен так быстро, потому что она в 2010 году приняла присягу судьи КСУ. По закону, эту должность можно занимать только в течение 9 лет. После того, как этот срок истекает, избираются новые судьи. Повторно назначать на должности одних и тех же людей нельзя.

Тот факт, что полномочия избранного председателя КСУ всплывают через несколько месяцев, никоим образом не влияет на инаугурацию новоизбранного президента. Председатель КСУ имеет право привести к присяге Владимира Зеленского.



Новоизбранный председатель Конституционного Суда будет работать на этой должности недолго

Сегодня никаких политических рисков, связанных с инаугурацией новоизбранного президента, я не вижу,

– отметил юрист.

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Многих украинцев интересует – смогут ли привлечь экс-судью Шевчука к ответственности.

Юридически документ о том, что он совершил существенный дисциплинарный проступок, грубо и систематически пренебрегал своими обязанностями, может стать основой для привлечения его к ответственности. У нас есть статья уголовного кодекса, в которой предусмотрена ответственность за пренебрежение своими должностными обязанностями.

Если будет установлен существенный вред от такой бездеятельности, это может быть в том числе и уголовная ответственность,

– добавляет Василий Мирошниченко.

Если будет какое-то судебное решение и Шевчука все же восстановят в должности, что маловероятно, тогда он будет главой. Но даже при таком развитии событий все решения, подписанные нынешней председателем КСУ, будут законными.