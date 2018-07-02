Как узнать, что организму не хватает кальция

От дефицита необходимых важных веществ и минералов организм начинает болеть и подавать нам сигналы.

В частности, это касается кальция, от недостатка которого страдают особенно дети, будущие матери и пожилые люди, передает zdorovia.

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Если в течение жизни человек употребляет с продуктами недостаточно кальция, то к старости проблемы с костями и суставами обеспечены.



Основные признаки недостатка кальция: ломкость ногтей, костей и волос – ногтевые пластины тонкие и медленно растут, а ушибы и переломы очень легко получить. Волосы тусклые, выпадают и секутся на кончиках.

Продукты, в которых содержится кальций

Также, если организму не хватает этого элемента, сильно портятся зубы – становятся хрупкими и чувствительными.



Недостаток кальция влияет даже на эмоциональное состояние человека – он растерян, нервный и раздраженный, быстро устает. При этом недостатке часто случаются судороги. А у детей одним из самых заметных признаков является медленный рост.



Чтобы этого не произошло, важно потреблять молочные продукты, миндаль, брокколи, сардины, бобы и др.

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