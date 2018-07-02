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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как узнать, что организму не хватает кальция

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Признаки дефицита кальция
Признаки дефицита кальция / berkeleywellness.com

От дефицита необходимых важных веществ и минералов организм начинает болеть и подавать нам сигналы.

В частности, это касается кальция, от недостатка которого страдают особенно дети, будущие матери и пожилые люди, передает zdorovia.

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Если в течение жизни человек употребляет с продуктами недостаточно кальция, то к старости проблемы с костями и суставами обеспечены.

Основные признаки недостатка кальция: ломкость ногтей, костей и волос – ногтевые пластины тонкие и медленно растут, а ушибы и переломы очень легко получить. Волосы тусклые, выпадают и секутся на кончиках.

Продукти, у яких міститься кальцій

Продукты, в которых содержится кальций

Также, если организму не хватает этого элемента, сильно портятся зубы – становятся хрупкими и чувствительными.

Недостаток кальция влияет даже на эмоциональное состояние человека – он растерян, нервный и раздраженный, быстро устает. При этом недостатке часто случаются судороги. А у детей одним из самых заметных признаков является медленный рост.

Чтобы этого не произошло, важно потреблять молочные продукты, миндаль, брокколи, сардины, бобы и др.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Медицина
Источник: 24 Канал
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