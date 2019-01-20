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      Как узнать, что у вас непереносимость лактозы

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      Симптомы лактазной недостаточности
      Симптомы лактазной недостаточности / verywellhealth.com

      Лактазная непереносимость может возникать как в умеренной, так и в тяжёлой форме, независимо от того, сколько лактазы (фермента, участвующего в переваривании лактозы) вырабатывают железы тонкого кишечника.

      Врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Христина Квит в комментарии для Здоровья 24 назвала основные симптомы лактазной непереносимости (ЛН).

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      Именно поэтому одни люди не могут употреблять больше молочных продуктов, а другие без проблем могут наслаждаться этими продуктами. У последних не возникают неприятные ощущения и организм не воспринимает лактозу как чужеродный продукт.

       
      Лактазная недостаточность – симптомы:
      • вздутие,
      • боль в животе или колики,
      • урчание в животе,
      • избыточное газообразование,
      • жидкий стул или диарея,
      • тошнота (рвота).

      Симптомы возникают примерно через полчаса (иногда до двух часов) после употребления продуктов с лактозой.

      Чтобы выявить эти симптомы, необходимо на время отказаться от молочной продукции. Если симптомы исчезли после этого, то следует восстановить употребление этих продуктов в небольших количествах и проследить за реакцией организма.

       
      Врач Христина Квит
      “В некоторых случаях гиполактазия (лактазная недостаточность, – ред.) сопровождается внекишечными симптомами, возникающими после употребления молока: резкая общая слабость, потливость, тахикардия, озноб, головная боль, головокружение, боли в области сердца, экстрасистолия. Заболевание может осложняться остеопенией (снижение плотности костных тканей) ".

      Врач отмечает, что существует несколько групп пациентов, страдающих ЛН:

      1) те кто может принимать до 200 мл молока (без клинических проявлений) и полностью переносят продукты, содержащие кислое молоко. На эту группу приходится 5-12%.

      2) те кто не переносит молоко, но могут употреблять в умеренном количестве кисломолочные продукты (кефир, простоквашу, ряженку, йогурт). Таких 10-12% пациентов;

      Які бувають груп пацієнтів, які страждають на ЛН
      Какие бывают групп пациентов, страдающие ЛН

      3)те кто не переносит не только молоко, но и кисломолочные продукты (кефир, простоквашу, ряженку, йогурт). Это основная группа – 60-70%;

      4) у которых выражены проявления лактазной недостаточности появляются уже после приема 2-4 г лактозы. На эту группу приходится 4-5%.

      Больше о лактазной непереносимости – читайте в интервью с Христиной Квит.

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      Теги: Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
      Источник: Здоров'я 24
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