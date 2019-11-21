Как узнать процент жира в теле: советы Аниты Луценко
Парадокс, но красота и так модная сейчас "сухость" тела вовсе не означают его здоровье.
Как можно определить жир в теле, основные способы:
1. Подводное взвешивание( скорее всего вы этого никогда не сделаете, но это считается самым надежным расчетом и самым сложным так как требует спец оборудования).
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2. Калиперометрия. Измерение толщины кожных складок калипером. Может проделать ваш тренер.
3. Биоэлектрическое сопротивление (ну или проще – весы, что показывают жир) – сильно зависит от воды, температуры кожи.
Для женщин:
10% – жизненно необходимый жир (тут уже нарушения месячного цикла, что очень важный сигнал)
12-22% – спортсмены.
18-25% – оптимальная физ форма (внешний вид).
18-33% – оптимальное состояние здоровья.
33% – ожирение.
Автор: Анита Луценко
Источник: Instagram
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