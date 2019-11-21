Как узнать процент жира в теле: советы Аниты Луценко

Парадокс, но красота и так модная сейчас "сухость" тела вовсе не означают его здоровье.

Как можно определить жир в теле, основные способы:

1. Подводное взвешивание( скорее всего вы этого никогда не сделаете, но это считается самым надежным расчетом и самым сложным так как требует спец оборудования).

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2. Калиперометрия. Измерение толщины кожных складок калипером. Может проделать ваш тренер.

3. Биоэлектрическое сопротивление (ну или проще – весы, что показывают жир) – сильно зависит от воды, температуры кожи.

Для женщин:

10% – жизненно необходимый жир (тут уже нарушения месячного цикла, что очень важный сигнал)

12-22% – спортсмены.

18-25% – оптимальная физ форма (внешний вид).

18-33% – оптимальное состояние здоровья.

33% – ожирение.

Автор: Анита Луценко

Источник: Instagram

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