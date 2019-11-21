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      Как узнать процент жира в теле: советы Аниты Луценко

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      Сколько должно быть жира в теле / Фото из открытых источников

      Парадокс, но красота и так модная сейчас "сухость" тела вовсе не означают его здоровье.

      Как можно определить жир в теле, основные способы:

      1. Подводное взвешивание( скорее всего вы этого никогда не сделаете, но это считается самым надежным расчетом и самым сложным так как требует спец оборудования).

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      2. Калиперометрия. Измерение толщины кожных складок калипером. Может проделать ваш тренер.

      3. Биоэлектрическое сопротивление (ну или проще – весы, что показывают жир) – сильно зависит от воды, температуры кожи.

      Для женщин:
      10% – жизненно необходимый жир (тут уже нарушения месячного цикла, что очень важный сигнал)
      12-22% – спортсмены.
      18-25% – оптимальная физ форма (внешний вид).
      18-33% – оптимальное состояние здоровья.
      33% – ожирение.

      Автор: Анита Луценко
      Источник: Instagram

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Публикации Спорт Новости Спорта Ожирение Женское здоровье
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