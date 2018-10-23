Как в 44 выглядеть на 20: секреты молодости от тайваньской актрисы

Актриса Алиса Чиа из Тайваня отпраздновала свой 44 день рождения и в очередной раз поразила поклонников своей внешностью. Она рассказала, как ей удается так прекрасно выглядеть.

Звезда воспитывает трех дочерей в возрасте 13, 3 и 1 год, передает Daily Mail.

Со слов Алисы, "рецепт ее молодости очень прост. Самое важное – она полностью отказалась от алкоголя и перекусов в темное время суток.

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Также Чиа не употребляет жареных и острых блюд. Звезда добавляет – не менее важно рано ложиться спать.

При этом она не пользуется телефоном и компьютером за несколько часов до сна и занимается спортом минимум дважды в неделю.

Алиса Чиа (справа) в свои 44 выглядит не более, чем на 20 лет

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