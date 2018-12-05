Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты

В Одессе разворачивается драматическая история земельного распила в одном из последних советских санаториев. Борьба за этот актив превратилась в азартные гонки за сто миллионов гривен. Участие принимают все – городские чиновники, крупный бизнес и Федерация профсоюзов "Укрпрофздравница".

В конце сентября 2018 года в курортном уголке Одессы среди ночи вспыхнул пожар. Горело ярко, тушили пять часов – деревянный корпус одного из местных санаториев вспыхнул, как свеча. Восстанавливать сожженный корпус не будут – бессмысленно. Дело квалифицировали как поджог: мол, неизвестные лица заехали на машине на территорию санатория, и после этого произошло возгорание. Расследование заглохло, виновников не нашли. Так же как не нашли тех, кто уже поджигал этот санаторий в прошлом и позапрошлом году.

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Всего лишь за неделю до пожара Одесский городской совет взялся решить судьбу земель санатория "Красные зори". Вопрос возник неожиданно, он прятался в огромном пакете земельных вопросов. Объект спорный, а тут никому неизвестная компания просит разрешить отвод земли. Проект решения депутатам представил директор департамента коммунальной собственности. В Одессе он своего рода звезда, Алексей Спектор – один из обвиняемых по делу скандального "Краяна". Но этот статус не мешает ему плодотворно работать на благо Одессы и ее жителей.



Алексей Спектор – один из обвиняемых по делу скандального "Краяна"

Депутаты разрешили отводить землю почти единогласно. Почему отдали? Потому компания "Будлайф Инвест" имеет право собственности на здания санатория. Но это спорное право. "Укрпрофздравница" утверждает, что санаторий до сих пор принадлежит ей. И имущество даже арестовали, чтобы уберечь от отчуждения.

Крупнейшим санаторным оператором была "Укрпрофздравница", это объединение федераций профсоюзов. Ей принадлежали более 30 санаториев, сегодня же осталось три: два работают, а третий – "Красные зори", о котором, собственно, речь. Обычно истории о дерибане санаториев рассказывают так: вот есть хорошие ребята, они борются за сохранение государственной собственности, а есть плохие ребята, которые хотят все распродать. А в Одессе "хороших ребят" нет. Санаторий хотят распродать абсолютно все стороны, а бьются за то, кто именно это сделает,

– пояснил агент ЦРУ Вячеслав Касим.

В Одессе когда-то было более 50 санаториев. Но их начали активно распродавать еще в 90-е.



Вячеслав Буратинский, глава "Укрпрофздравницы", считает историю "детективной"

Одесская федерация профсоюзов – прямой владелец "Красных Зорь", а ее председатель Вячеслав Буратинский называет эту историю "детективной".

Я узнал, что новый владелец появился восемь лет назад. Ни в каких документах его не было. "Укрпрофздравница" назначала своих директоров, проводила ревизии. Вдруг оказалось, что владельцы – уже восемь лет совсем другие структуры,

– рассказал председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратинский.

"ЦРУ" детально разберется, что это за структуры, которые якобы украли целый санаторий. И зачем "Красные Зори" самой Федерации профсоюзов.

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К слову, господин Буратинский – официальный коммунист со стажем, и даже был в свое время депутатом Одесского областного совета от КПУ. И этот коммунист рассказывает, как надо жить при капитализме и "найти инвестора" для санатория.

Я не знаю ни одного случая, когда бы инвестор вложил деньги в санаторий и тот продолжал работать как санаторий. Если строители чистоплотные, они переоформляют землю на многоквартирное строительство. Но обычно и этого не делают, а просто строят на рекреационной земле так называемые "апартаменты". То есть, формально это не жилая недвижимость, но продается она как обычные квартиры. Все выглядит так, будто Федерация профсоюзов вообще не заинтересована в сохранении имущества, а лишь хочет его продать в свою пользу,

– пояснил Касим.

Санаторий расположен на Фонтане в Одессе, а это – курортный район. Минимальная цена одного гектара здесь – около миллиона долларов. Всего здесь четыре гектара. То есть общая цена вопроса – более ста миллионов гривен.



Санаторий "Красные зори" расположен на Фонтане в Одессе, а это – курортный район

Четыре гектара на четыре миллиона долларов – реальная рыночная цена приморской земли под застройку в Одессе. Никаких преувеличений, в розницу участочки такой площади стоили бы в пять раз дороже.

За право продать "Красные зори" бьется Федерация профсоюзов, но кто же на противоположной стороне и куда ведет длинная цепочка сомнительных сделок вокруг одесского санатория – смотрите в программе.