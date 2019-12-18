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      Как в Черкассах во время ремонта дорог заасфальтировали люки: что говорят в мэрии

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      В Черкассах проложили новые дороги, но вместе с этим заасфальтировали более полусотни люков. Из-за этого целые микрорайоны могут оказаться без воды. Поэтому работники водоканала сейчас долбят в новенькой дороге ямы.

      Уже неделю работники водоканала долбят в новеньком асфальте ямы. Так пытаются откопать наглухо заасфальтированные канализационные люки.

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      Люки заасфальтировал подрядчик, который ремонтировал дорогу. На улице Надпольной, надо найти и открыть пять люков.

      "Сейчас мы вынуждены при возникновении любой аварийной ситуации рубить этот асфальт на глубину от 20 до 30 сантиметров, находить свои люки, открывать крышки и это все дело ставить назад. Засыпать, чтобы транспорт мог как-то ехать", – заявил заместитель начальника цеха сетей Черкассыводоканала Василий Литвиненко.

      люки
      Заасфальтированные люки

      То, что люки заасфальтировали, узнали, когда произошла авария в канализационном коллекторе. И когда коммунальщики приехали чинить неисправность, не смогли найти более полусотни люков.

      Поэтому теперь ничего не остается как выдалбливать люки из новенького асфальта. Местные возмущены. "Потому что они все на карман кладут и они миллиардеры богатеют, а мы разбиваем машины", - заявил местный житель Ярослав.

      Працівники водоканалу
      Работники водоканала

      Работники водоканала говорят, что претензии не к ним. Ведь, если оставят дорогу как есть, без воды могут остаться целые улицы. Обращаться советуют к недобросовестным подрядчикам, которые некачественно сделали свою работу.

      Те все работы по поднятию колодцев до проектных отметок реконструкции улиц входят в проектные работы и в смету выполнения работ. И они это обычно должны выполнять,
      - сообщил директор Черкассыводоканала Сергей Овчаренко.

      В горсовете говорят, что тоже ничем не помогут. Денег нет. "К сожалению, бюджет не смог выделить. Мы бы хотели завершит все работы. Мы не можем сейчас, к сожалению, поднять люки на 5 сантиметров. Это повлечет, во-первых, аварийные ситуации, во-вторых, полностью исключает уборку снега", – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Черкасской мэрии Артур Савин.

      Работники же водоканала останавливаться не собираются, и бурить асфальт будут до тех пор, пока не найдут все свои люки.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Дороги Новости Черкасс
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