Как в Дагестане борются с коронавирусом: зажигательная лезгинка в костюмах химзащиты – видео

Веселое видео отсняли на Северном Кавказе. Там в Республике Дагестан, входящей в состав Российской Федерации, неизвестные в костюмах химзащиты станцевали лезгинку.

Похоже, в Дагестане люди такие веселые, потому что пока в регионе нет ни одного подтвержденного случая Covid-2019 или же о них попросту никто не знает. Однако, несмотря на веселье, паника в мире все-таки делает свое: в столице Дагестана Махачкале цены на защитные маски выросли в шесть раз, передает "Кавказский узел".

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Вместе с тем, в Дагестан массово едут скупаться продуктами люди из соседней Чечни. Тамошний лидер Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать и есть чеснок, однако чеченцев напугала аудиозапись, которая быстро распространилась в соцсетях. На ней человек с голосом похожим на заместителя главы МВД Чечни рассказывает о необходимости закупиться продуктами хотя бы на месяц. По якобы его словам, эпидемия неизбежна.

В Дагестане между тем особой паники нет, но есть развлечения и зажигательные танцы. Так, неизвестные люди в костюмах химзащиты там станцевали народный танец, распространенный среди всех горных народов Кавказа, – лезгинку.

Лезгинка в костюмах химзащиты: видео из Дагестана

Дагестан на карте: