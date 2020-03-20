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      Как в Дагестане борются с коронавирусом: зажигательная лезгинка в костюмах химзащиты – видео

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      Веселое видео отсняли на Северном Кавказе. Там в Республике Дагестан, входящей в состав Российской Федерации, неизвестные в костюмах химзащиты станцевали лезгинку.

      Похоже, в Дагестане люди такие веселые, потому что пока в регионе нет ни одного подтвержденного случая Covid-2019 или же о них попросту никто не знает. Однако, несмотря на веселье, паника в мире все-таки делает свое: в столице Дагестана Махачкале цены на защитные маски выросли в шесть раз, передает "Кавказский узел".

      Тем временем Трамп, что ты натворил, – фанатки Путина обвинили США в пандемии коронавируса: видео

      Вместе с тем, в Дагестан массово едут скупаться продуктами люди из соседней Чечни. Тамошний лидер Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать и есть чеснок, однако чеченцев напугала аудиозапись, которая быстро распространилась в соцсетях. На ней человек с голосом похожим на заместителя главы МВД Чечни рассказывает о необходимости закупиться продуктами хотя бы на месяц. По якобы его словам, эпидемия неизбежна.

      В Дагестане между тем особой паники нет, но есть развлечения и зажигательные танцы. Так, неизвестные люди в костюмах химзащиты там станцевали народный танец, распространенный среди всех горных народов Кавказа, – лезгинку.

      Лезгинка в костюмах химзащиты: видео из Дагестана

      Дагестан на карте:

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости России Курьезные новости
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