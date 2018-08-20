Как в давние времена: расписание рейсов в аэропорту Лондона пишут маркером на доске

Во втором по величине аэропорту Лондона – аэропорте Гатвик произошел сбой в работе электронных табло, поэтому работники аэропорта были вынуждены прибегнуть к причудливым способам, как сообщать пассажирам информацию о рейсах.

Сбой в работе электронных табло произошел утром 20 августа.

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Сотрудники аэропорта были вынуждены писать информацию о вылетах и прилетах обычным маркером на доске, вокруг которой собиралась большая толпа.

Очевидцы, которые стали свидетелями этой форс-мажорной ситуации в аэропорту Гатвик, публикуют в соцсетях фото и видео, на которых видно, как люди пытаются узнать информацию о своих рейсах из досок с графиками, написанными красным и черным маркерами.

Nutty scenes at Gatwick: all the departure boards are broken, so one poor man is having gate numbers dictated by phone to write on a whiteboard pic.twitter.com/lvIBhV5Ksv — Felix Renicks (@ffffelix) 20 серпня 2018 р.

In case you’re wondering what happens when an airport’s flight info screens fail, see Gatwick Airport.



Ht @evdb pic.twitter.com/Ip7WapPiIB — ian bremmer (@ianbremmer) 20 серпня 2018 р.

I'm at Gatwick airport and the screens are broken, so they are announcing boarding gates with a white board!



They have a guy listening to a walkie talkie, erasing and updating the table! pic.twitter.com/AoxSpmQfHy — Raúl Marcos (@raulmarcosl) 20 серпня 2018 р.

Gatwick descended into chaos on Monday as staff were forced to write flight times and gate numbers on whiteboards with marker pens after an IT failurehttps://t.co/fYOfDfxcpb pic.twitter.com/Xbp3TWAelj — The Telegraph (@Telegraph) 20 серпня 2018 р.

Из-за проблем с табло произошел сбой в работе северного и южного терминалов аэропорта.

Представители аэропорта признают, что из-за сбоя в работе табло, есть много людей, которые пропустили свои рейсы.

К вечеру понедельника на странице аэропорта Гатвик в Twitter появилось сообщение, что неисправности, возникшие из-за повреждения оптоволоконного кабеля, удалось устранить.

The earlier issue with with our flight information screens in the terminals has now been resolved and flights are showing correctly. We're sorry for the inconvenience to our passengers today while Vodafone fixed the problem. — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 20 серпня 2018 р.

В конце июня правоохранителям пришлось эвакуировать центральный вокзал Лондона из-за мужчины, который сказал, что у него бомба.