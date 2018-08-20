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Как в давние времена: расписание рейсов в аэропорту Лондона пишут маркером на доске

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Сбой в работе электронного табло в аэропорту Лондона
Сбой в работе электронного табло в аэропорту Лондона / Twitter

Во втором по величине аэропорту Лондона – аэропорте Гатвик произошел сбой в работе электронных табло, поэтому работники аэропорта были вынуждены прибегнуть к причудливым способам, как сообщать пассажирам информацию о рейсах.

Сбой в работе электронных табло произошел утром 20 августа.

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Сотрудники аэропорта были вынуждены писать информацию о вылетах и прилетах обычным маркером на доске, вокруг которой собиралась большая толпа.

Очевидцы, которые стали свидетелями этой форс-мажорной ситуации в аэропорту Гатвик, публикуют в соцсетях фото и видео, на которых видно, как люди пытаются узнать информацию о своих рейсах из досок с графиками, написанными красным и черным маркерами.

Из-за проблем с табло произошел сбой в работе северного и южного терминалов аэропорта.

Представители аэропорта признают, что из-за сбоя в работе табло, есть много людей, которые пропустили свои рейсы.

К вечеру понедельника на странице аэропорта Гатвик в Twitter появилось сообщение, что неисправности, возникшие из-за повреждения оптоволоконного кабеля, удалось устранить.

В конце июня правоохранителям пришлось эвакуировать центральный вокзал Лондона из-за мужчины, который сказал, что у него бомба.

Теги: Техно Курьезные новости авиация Великобритания Лондон
Источник: 24 Канал
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