Как в Днепре борются с нарушением карантина в церквях: комментарий советника мэра

Сейчас в Днепре большинство храмов закрыты, а если и проводят службу, то в закрытом режиме – без людей и только с участием священнослужителей. Впрочем, отдельная часть "служителей культа" приняла решение проводить службы, несмотря на распоряжение Кабмина и решения городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Этим поставили под угрозу многих. Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

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Он отметил, что 12 апреля в одном из храмов Днепра, расположенном в жилом массиве "Тополь", священник устроил массовое богослужение и причащал более 300 человек из одной ложки и одной емкости.

После этого городские коммунальные предприятия по указанию власти провели ремонтные работы, то есть вырыли траншею перед входом в храм УПЦ МП.

Это 300 человек, которые не просто были вместе, а с одной ложки и емкости прошли через этот ритуал. После этого мы решили провести ремонтные работы, чтобы в дальнейшем храм комфортнее себя чувствовал. Мы провели ревизию трубы, то есть выкопали ров вдоль церкви. И нашли там снаряд времен Второй мировой войны,

– рассказал Михаил Лысенко.

Заместитель мэра Днепра сообщил, что сейчас территория храма огорожена, службы там не проводятся. Он также отметил, что представители храма вели себя агрессивно, бросали камни в сотрудников коммунальных предприятий, то есть выражали свое недовольство.

"У нас в планах, если не все священнослужители поймут наш посыл, то похожие работы будут проходить во всех храмах, в которых будут нарушаться правила карантина", – отметил Михаил Лысенко.

Он рассказал, что нарушителей карантина оштрафовали на 17 тысяч гривен, как это и предусмотрено законом.

Сейчас дошло до того, что мне звонят священники из других приходов и говорят: "ты же знаешь, они же там завтра будут проводить, а я закрылся. И сейчас вся касса пойдет к ним, сейчас они соберут людей. Что же это такое, я сижу без денег, а они на всех наплевали",

– сообщил Михаил Лысенко.

Советник мэра Днепра отметил, что сейчас уже готов список, и городские власти готовы применить определенные меры в отношении тех людей, "которые плюют на здоровье граждан, а прежде всего тянутся за длинной гривной".

Что известно о коронавирусе в Днепре?

По словам Михаила Лысенко, по состоянию на 16 апреля в Днепре – 8 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Еще 12 человек ждут результаты анализов. 2 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные лечатся в стационарном отделении 21 инфекционной больницы.

Он также рассказал, что в городе есть достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких – больше, чем 52. По его словам, пока все пациенты не нуждаются в применении этих приборов.



Каналы, на которых будут транслировать пасхальные богослужения / Инфографика 24 канала