Как в январе изменились цены на квартиры в новостройках Львова

Какой была динамика цен на квадратные метры в новостройках Львова по итогам первого месяца 2019 года.

24 канал уже писал, насколько за январь выросли цены на недвижимость в новостройках Киева.

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Что в это время происходило со стоимостью квадратных метров в новостройках Львова.

По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua цена метра квадратного во львовских новостройках в январе 2019 ничем не отличалась от цен, которые были зафиксированы в декабре 2018-го.

Средняя цена за квадрат осталась на отметке 15900 гривен. Не изменилась также минимальная цена квадратного метра в новостройках Львова – 10500 гривен.



Динамика цен на недвижимость в новостройках Львова в январе 2019

Несколько снизилась разве цена за квадрат в новостройках Львова при расчете в долларах США по курсу межбанка – с $580 до $570.



Цены на недвижимость в новостройках Львова в долларах

Как и в 2018-м, самым дорогим остается жилье элит-класса в новостройках в центральном Галицком районе города. Здесь цена метра квадратного начинается от 30 800 гривен.

Жилье эконом-класса в новостройках в спальном Сиховском районе Львова можно купить в среднем за 16 300 гривен за квадрат.



Средняя цена метра квадратного в новостройках в разных районах Львова

Во сколько обойдется обмен квартиры на 3 года в новостройке в Лычаковском районе города: смотрите инфографику