Как в Киеве будут отмечать годовщину начала Евромайдана

В этом году украинцы будут отмечать пятую годовщину Революции Достоинства.

Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

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Часть из них подготовили работники Института национальной памяти.

Чтобы напомнить обществу, что происходило в 2013-2014 году. Для того, чтобы эта память передавалась тем, кто не принимал непосредственное участие в этих событиях, потомкам, – подчеркнул глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Часть проектов Института является издательской, они собрали воспоминания очевидцев Майдана, опросив около тысячи человек. Уже 21 ноября презентуют книгу "Майдан от первого лица".

Также в этот день в 17:30 состоится концерт "Путь достоинства" в Украинском доме.

В 19:00 в Художественном Арсенале будет выставка с участием художников из 15 стран мира.

На аллее Героев Небесной Сотни уже традиционно отслужат молебен.

В Киевской городской администрации презентуют выставку, автором которой является участник Революции Достоинства.