Как в Киеве отреагировали на первый снег: яркие фото и видео

В среду, 14 ноября, в Киеве на дорогах из-за снега образовались 10-бальные пробки. Коммунальная техника хоть и работала, но сделать передвижение по городу удобным не смогла.

Утро столица простояла в серьезных пробках, а общественный транспорт ездил с перебоями. Однако некоторые водители уверяют, что это не только из-за снега.

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"Если в сухую погоду было трудно ехать, то теперь еще хуже", – сказал водитель Роман.

О непогоде предупреждали и синоптики, и городская администрация. Последняя пыталась достучаться до водителей, чтобы они не выезжали в город. Но некоторые этим принебрегли, как следствие – почти 300 ДТП в столице, и это только из-за несвоевременно переобутых авто.

Снег в ноябре – это не только сюрпризы для автомобилистов, а и тысячи фото и видео в Instagram и Facebook. Детям – забава, и молодежь также уже запланировала развлечения.

Очень круто. Можно на санках кататься,

– отметил местный житель Кирилл.

Казалось бы обычные осадки в столице превратились в новость номер один для коммунальщиков, СМИ и пользователей соцсетей.