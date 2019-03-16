Как в Кремле боятся деоккупации Крыма и почему им не поможет оружие

Власти страны-агрессора давно опасаются деоккупации аннексированного ею Крыма, пытаются сделать все для присвоения полуострова изнутри. Однако массовый ввоз оружия не поможет оккупантам удержать украинский Крым.

Все эти годы Россия сознательно "заселяет Крым своими гражданами" – только в оккупированный Севастополь уже переехали около 200 тысяч новых жителей из России, сообщил глава меджлиса крымских татар Рефат Чубаров "НВ".

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"Это как дополнительный фактор, который позволит ей удерживать Крым в случае деоккупации, а ее даже в Кремле уже давно не исключают", – подчеркнул он.

Преимущественно новые в Крыму – это работники российских военных силовых структур и их семьи.

Но уже немалая часть людей, которые переселяются по собственной инициативе. Есть банки, которые, я думаю, при поддержке государственного банка России выдают льготные кредиты на строительство людям с определенных территорий России, которые переезжают в Крым,

– отметил глава Меджлиса.

В частности, такие "преимущества" предоставляются жителям Иркутской и Новосибирской областей. Они получают кредиты, которые значительно отличаются по процентам.

Однако лишь заселением своих граждан на оккупированный украинский полуостров Россия не ограничивается. Оккупанты свозят в Крым как можно больше оружия, однако понимают – оно им не поможет.

"Кроме современных зенитно-ракетных комплексов необходимы еще сотни тысяч людей, своих граждан, значение которых не меньше, чем все это оружие. Потому что оружие можно уничтожить или вывезти, а вот с людьми, которые находятся на этой территории, очень трудно что-то сделать", – сказал Чубаров.

Он также отмечает, что Россия использует Крым как территорию, с помощью которой может максимально влиять на южном фланге НАТО. Российское влияние благодаря аннексированному Крыму теперь охватывает и бассейн Черного моря, и Средиземного.

Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.