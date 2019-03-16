14:01
16 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинские басни. Союз поднялся в воздух
      Вєсті Кремля
      21:55, 15 марта
      Вести. UA: Россия требует репараций от Украины. Математические просчеты Зеленского
      Вєсті.UA
      21:03, 15 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Как в Кремле боятся деоккупации Крыма и почему им не поможет оружие

      70 Читати новину українською
      В Кремле давно боятся деоккупации Крыма, – Чубаров
      В Кремле давно боятся деоккупации Крыма, – Чубаров / Фото из открытых источников

      Власти страны-агрессора давно опасаются деоккупации аннексированного ею Крыма, пытаются сделать все для присвоения полуострова изнутри. Однако массовый ввоз оружия не поможет оккупантам удержать украинский Крым.

      Все эти годы Россия сознательно "заселяет Крым своими гражданами" – только в оккупированный Севастополь уже переехали около 200 тысяч новых жителей из России, сообщил глава меджлиса крымских татар Рефат Чубаров "НВ".

      Читайте также: Никогда не простим, вы ответите, – Чийгоз эмоционально обратился к россиянам в Совбезе ООН

      "Это как дополнительный фактор, который позволит ей удерживать Крым в случае деоккупации, а ее даже в Кремле уже давно не исключают", – подчеркнул он.

      Преимущественно новые в Крыму – это работники российских военных силовых структур и их семьи.

      Но уже немалая часть людей, которые переселяются по собственной инициативе. Есть банки, которые, я думаю, при поддержке государственного банка России выдают льготные кредиты на строительство людям с определенных территорий России, которые переезжают в Крым,
      – отметил глава Меджлиса.

      В частности, такие "преимущества" предоставляются жителям Иркутской и Новосибирской областей. Они получают кредиты, которые значительно отличаются по процентам.

      Однако лишь заселением своих граждан на оккупированный украинский полуостров Россия не ограничивается. Оккупанты свозят в Крым как можно больше оружия, однако понимают – оно им не поможет.

      "Кроме современных зенитно-ракетных комплексов необходимы еще сотни тысяч людей, своих граждан, значение которых не меньше, чем все это оружие. Потому что оружие можно уничтожить или вывезти, а вот с людьми, которые находятся на этой территории, очень трудно что-то сделать", – сказал Чубаров.

      Он также отмечает, что Россия использует Крым как территорию, с помощью которой может максимально влиять на южном фланге НАТО. Российское влияние благодаря аннексированному Крыму теперь охватывает и бассейн Черного моря, и Средиземного.

      Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      ЧТО ДЕЛАЮТ ОККУПАНТЫ С АННЕКСИРОВАННЫМ КРЫМОМ?
      •  
      blog_ava
      Авария с судном у берегов оккупированного Крыма: почему опять виноват Крымский мост
      сегодня
      884
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Украина – Россия Аннексия Крыма Новости политики Оружие
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      сегодня , 14:00 Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      Сергій Фурса 4
      "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      сегодня , 12:01 "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      Народний проект 126
      От миланского дерби до борьбы за топ-6 в УПЛ: топ-матчи выходных, за которыми стоит следить
      сегодня , 09:00 От миланского дерби до борьбы за топ-6 в УПЛ: топ-матчи выходных, за которыми стоит следить
      50
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сегодня , 09:00 США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      Іван Яковина 1035
      Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"
      сегодня , 08:40 Очередное поражение России, или Крейсеру "Адмиралу Нахимову" время говорить "пока"
      Злой Одессит 2764
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Решение суда Москвы по событиям на Майдане – фарс, – эксперт
       28 декабря 2016 , 07:03 13
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости футбола 1 сентября: Шахтер легко победил Мариуполь, очередное поражение Вест Хэма Ярмоленко
       2 сентября 2018 , 07:00
      Легендарный экс-хавбек сборной Украины: "Я выпил и выпал из окна, было стыдно перед Маркевичем"
       14 января , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук