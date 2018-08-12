09:39
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • понедельник
    27°C 12°C
  • вторник
    32°C 18°C
  • среда
    33°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Ольга Черненко

Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы

504
"Власти" "ЛНР" не хотят помогать семьям раненых или погибших "ополченцев"
"Власти" "ЛНР" не хотят помогать семьям раненых или погибших "ополченцев" / Фото со свободных источников

У знакомой несколько дней назад зятю оторвало ногу во время "службы" в местных "вооруженных силах". Обходил территорию во время наряда, наступил на мину. Ногу оторвало чуть ниже колена. Сослуживцы, услышавшие взрыв, подбежали, и легковушкой довезли истекающего кровью раненного в ближайшую больницу.

Жизнь ему спасли, ногу – нет. Мужчина молод, имеет жену и маленькую дочь. В семье еще не приняли того, что с ними случилось и всех масштабов произошедшей трагедии, бросив все силы на лечение близкого человека.

Читайте также: Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан

Почему он служил? Потому что не мог найти другой работы, а в Луганске у него свой дом и мать. Помыкавшись, будучи исполнительным, трудолюбивым, но не пробивным человеком, мужчина остановился на "службе", которая для него оказалась единственной альтернативой работы со стабильной зарплатой не выезжая из города. Ему с его спокойным характером и исполнительностью были рады, он не претендовал на высокие чины, своей зарплатой покрывая только потребности своей семьи. И здесь такое горе. Пока он лежал в больнице, его начальство успело со всех в его взводе взять объяснительные, что пострадавший ходил по огородам в свое свободное от службы время, что проявил инициативу во время увольнительной, и к службе его ранение не имеет никакого отношения… И последствия травмы куда страшнее произошедшего. Это значит, что никакой компенсации по ранению он не получит, да, собственно, на протез для него сбросились его друзья, собрав ему 60 000 рублей… Может быть, что-то и полагается ему бесплатно, но не имея нужных навыков, он не на чем не настаивал, да и не мог настаивать в таком положении.

У моей знакомой в 2015-м муж получил ранение в голову. Осколок обнаружили только при вскрытии… Но между ранением и смертью был долгий путь больниц, обследований, потеря навыков самостоятельно ухаживать за собой, есть самостоятельно, головные боли, поездки в Россию и снова больницы… Все круги ада прошла моя знакомая в этих поездках. У пары был ребенок, и он полностью на этот год перешел жить к бабушке, чтобы не видеть всего, что приходилось видеть и переживать матери при умирающем отце. Для всех смерть раненого стала избавлением. Но почти сразу выяснилось, что ранен он был уже после его увольнения – отдел кадров поспешил уволить раненого задним числом, чтобы не выплачивать ничего его семье.

Все в этой истории было странно – лечение с грубейшей ошибкой, когда врачи не догадались обследовать больного на предмет инородного тела, командование, поспешившее уволить своего подчиненного, чтобы избавится от всех проблем, и семья, раздавленная произошедшим настолько, что не смогла бороться за какие-то свои права. После жена долго пыталась доказать, что ее ребенок – дочь погибшего ополченца, что ей положены льготы, что они малоимущие… Абсурд, но в такой же ситуации еще одна вдова смогла выхлопотать пенсию для ребенка по потери кормильца… в Украине. Отец девочки был таким же погибшим ополченцем, который после смерти, как оказалось, не значился ни в каких списках…

Читайте также: Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой

Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Новости Луганска
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
сегодня, 08:40 Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
Ольга Черненко
Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
11 августа, 22:00 Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
Блог Медіа
Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
11 августа, 19:02 Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
Блог Медіа
Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
11 августа, 18:05 Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
11 августа, 16:02 В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
Блог Медіа
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук