Как в Одессе выбирали лучшего мима и клоуна

В Одессе состоялся фестиваль мимов и клоунов "Комедиада". Этот международный конкурс, организуют уже в восьмой раз.

Международный фестиваль клоунов и мимов в Одессе проходит уже восьмой раз и каждый год участников из заграницы все больше.

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Жюри оценивает участников "Комедиады" в трех категориях – "лучший смехач" за актерское мастерство, "лучший трюкач" за акробатику и "лучший дуркач" за сценарий и режиссуру.

Мы уже дошли и до Японии: Микио Ошима – член нашего жюри, Иори Микума – конкурсант. Также к нам из Канады прибыл Ив Шериф – кастинг-директор цирка "Дюсолей". Зрители довльны таким представлением, ведь к нам приезжают настоящие таланты,

– рассказала исполнительный продюсер фестиваля "Комедиада" Яна Делиева.

К слову, зрители имеют право голоса, они могут выбрать "лучшего симпача" – самого симпатичного участника.

Больше – смотрите в сюжете.