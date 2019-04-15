Как в прифронтовой Марьинке готовятся ко второму туру выборов: репортаж с Донбасса

На прифронтовых территориях Донбасса уже формируют участки, в том числе и для голосования военнослужащих. Для того чтобы изменить место голосования, жителям Донбасса надо обратиться в местный отдел ведения государственного реестра избирателей.

Даже в Марьинке почти на передовой люди тоже смогут проголосовать на участке в местном доме культуры.

Журналисты 24 канала изменили место голосования за 10 минут.

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Отметим, что жителей временно оккупированных территорий, которые хотят проголосовать, немного. Однако некоторые таки приезжает, потому что они понимают – если бы Марьинка до сих пор была оккупирована, выбора практически не было бы.

Мы имеем такую ​​возможность – проголосовать и выбрать путь Украины. Сейчас. Зная, что Марьинка восстанавливается. Я видела, какие ребята к нам приходили в 2014 году, а какие приезжают сейчас – это совсем другое,

– сказала местная жительница Алина Коссе.

Также в городе установят и участок для военных, которые сейчас защищают Марьинку. В бригаде докладывают – к выборам готовы. Уже через 5 дней съемочная группа 24 канала покажет, как будут проходить выборы на неспокойном Востоке.

Стоит отметить, что на постах сейчас неспокойно. Враг активен и никто не исключает еще больших обстрелов на сами выборы.

Как минувшие сутки на фронте?

В течение суток 14 апреля оккупанты на Донбассе совершили 10 обстрелов, в частности пострадали села Водяное, Широкино, поселки Невельское и Авдеевка. Потерь среди украинских воинов нет, однако враг получил достойный ответ – 4 ликвидированных пророссийских боевика.