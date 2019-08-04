05:53
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Блог Медиа

      Как в России "адаптируют" книги под власть

      2249
      Казус Харари: как в России "борются" с цензурой
      Казус Харари: как в России "борются" с цензурой / Фото из открытых источников

      Когда репутация рушится – это хороший сигнал. Это значит, что в стране она хоть чего-то стоит.

      В России вышла книга израильского писателя Юваля Ноя Харари "21 урок для XXI века". Вышла с опозданием в девять месяцев – американским и европейским читателям она была доступна еще осенью 2018 года. Но, как оказалось, задержка объясняется не только трудностями перевода. Как только российское издание вышло в свет, читатели обнаружили существенную "адаптацию".

      А теперь правда: Лживый образ Украины и украинцев: как советские фильмы работают на российскую пропаганду

      Харари
      Израильский писатель Юваля Ноя Харари / Фото из открытых источников

      Например, в английском издании, в главе "Постправда", автор приводил в пример фейки, которые озвучивал Владимир Путин, отрицая присутствие российских войск в Крыму. А в российской адаптации автор бичует уже Дональда Трампа и его заявления.

      Когда журналисты заметили различия и обратились к издательству за комментариями, Юваль Ной Харари выступил с публичным заявлением. Автор заявил, что правки были согласованы, и даже нашел для себя оправдание. Мол, цель оправдывает средства, и если нужно достучаться до граждан, живущих в "недемократических странах", то ради преодоления цензурного барьера нужно допускать адаптацию примеров.

      Затем случилась привычная дискуссия о том, можно ли ради борьбы с цензурой заниматься самоцензурой. Тем более что речь идет о книге, посвященной фейкам и постправде. Кто-то говорил, что автор просто соблазнился гонораром и предал все то, о чем пишет в своих книгах. Кто-то вставал на сторону Харари – и настаивал на том, что речь идет о "допустимых компромиссах" во имя высокой цели.

      Но особая пикантность состоит в другом. В той же российской адаптации украинский блогер Андрей Черников обнаружил еще один измененный фрагмент.

      В разделе "Война" в оригинальной версии шла речь о "завоевании Крыма" Россией и о том, что Москва "вселила страх в сердца людей". А в российском издании вместо этого читатели встречали пассаж о том, что "до сей поры единственным успешным вторжением XXI века, предпринятым великой державой, было присоединение Крыма Россией".

      После этого Харари заявил BBC, что не согласовывал изменение формулировок с "аннексии" на "присоединение". Что на эту терминологическую адаптацию он не согласен. Пообещал поговорить с агентами и адвокатами и принять решение.

      Очень надеюсь, что история получит продолжение. Например, российские издатели подтвердят, что все изменения были согласованы. Или наоборот – адвокаты писателя смогут доказать обратное. В противном случае, можно представить, какие вопросы Юваль Ною Харари будут теперь задавать журналисты на пресс-конференции.

      Но если брать шире, то вся эта история – про битву денег и репутации. И про то, что в разных странах итог этой схватки обречен отличаться. Потому что многие из тех, кого мы привыкли считать "лидерами общественного мнения", "интеллектуалами" и "прогрессивными писателями", на деле готовы подстраиваться под конъюнктуру. Быть имитатором можно в любой стране – вплоть до того момента, пока тебя не раскроют. А когда разоблачение случилось – ты начинаешь взвешивать репутационные риски и сравнивать объем потенциально упущенных прибылей с величиной уже полученных гонораров. И принимать решение.

      В тех странах, где репутация имеет значение, ты обречен следовать если не своим убеждениям (кто может гарантировать, что они у тебя есть?), сколько своему публичному имиджу. Оправдываться. Искать объяснения. Ты вынужден делать это, потому что в противном случае рухнувшая репутация будет чревата расторжением контрактов, потерей аудитории и – в результате – уменьшением дохода.

      А если ты живешь в среде, в которой репутация – пустой звук, то ты ничем не рискуешь. Можно работать на подлецов – и оправдываться "свободой слова". Можно выполнять функции сливного бачка – и продолжать считаться журналистом. Можно попасть в финансовые скандалы – и сохранять репутацию правдоруба.

      Вполне может быть, что Харари – просто талантливый имитатор. Человек, который популярно пересказывает чужие многотомные научные труды, и не готов при этом лишаться гонораров из авторитарных стран. Его проблема лишь в том, что он живет в среде, в которой репутация имеет значение – и у каждого есть риск ее потерять.

      Если бы он жил в Украине – таких проблем у него бы не было.

      Автор: Павел Казарин

      Такие вот дела: Канал российской пропаганды RT оштрафовали на 200 тысяч в Великобритании

      blog_ava
      Что нужно сделать после секса
      8 августа
      454
      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Книги Российская пропаганда
      Источник: Крым.Реалии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 4 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      547
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 455
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 890
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 282
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук