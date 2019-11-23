Как в России объясняют исчезновение нижнего белья моряков с захваченных кораблей

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях "сгнили из-за сырости". Именно поэтому их якобы уничтожили.

Так якобы случилось с одеждой. Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире ObozTV.

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Освобожденный из плена моряк Андрей Эйдер ранее сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.

Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания – корабли были без присмотра – часть вещей, которые там остались, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили,

– рассказал он.

Адвокат уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра.

"Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли", – пояснил Полозов.

Он также добавил, что среди официально изъятых вещей – все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители моряков.

Россияне изъяли радионавигационное оборудование. "Там американская система установлена. На мой взгляд, она может представлять интерес для российских военных. То есть это уже область промышленной или военной разведки,

– отметил Полозов.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что россияне фактически "угробили" корабли – поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. О плохом состоянии кораблей ВМС сказал и адвокат украинских моряков Николай Полозов. Полный перечень всех повреждений и исчезновений – здесь.

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Плен и возвращение украинских кораблей: основное

► 25 ноября 2018 года россияне задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

► Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна.

► В России 24 украинских моряков обвиняют в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения". Несмотря на это, они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.

► После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли.

► Однако впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана с встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала