Как в соцсетях за 3 часа собрали деньги на мечту 79-летнего скульптора: трогательная история

Проект Ukraїner и неравнодушные люди в соцсетях помогли художнику из Панасивки, что на Полтавщине, Валерию Ермакову собрать средства на осуществление мечты 79-летнего художника – поехать в Грецию.

История о неизвестном широкой публике скульпторе получила огласку после того, как в 2016 году команда Ukraїner заинтересовались Валерием Ермаковым, поделилась продюсер проекта Наталья Панченко в своей заметке на Facebook.

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Мастер охотно рассказал свою историю, поскольку единомышленников в деревне, с которыми можно часами разговаривать об искусстве, не так много.

"Нам реально повезло. Он очень быстро об этой камере забыл и начал показывать свои картины и скульптуры, мастерскую, где их делает, объяснять, как рождаются его работы, рассказывал образ какого именно греческого Бога для какой картины или скульптуры он выбрал, цитировал нам греческие мифы и искренне и с легкостью отвечал на кучу наших, часто странных, вопросов. И видели бы вы, как он в этот момент сиял! Он даже машину, которая завозит хлеб в Панасивку раз в две недели, пропустил, потому что так с нами заговорился о вечном: об искусстве, мифах, Богах, скульптурах и Греции", – рассказала Панченко.

Скульптор Валерий Ермаков

Скульптор Валерий Ермаков

Свои работы художник никогда не продавал, потому что считает, что деньги – это мелочь. Главное – вкладывать в дело своей жизни душу.

Также он поделился с журналистами, что мечтает побывать в Греции и вживую увидеть ее архитектуру.

Видео о художнике Валерии Ермакове

После выхода материала о скульпторе команда Ukraїner задумалась над тем, как помочь мужчине увидеть мир. Начали с того, что направляли письма в фирмы, которые могли бы профинансировать проезд мужчине. Но никто не откликнулся. Оставался один вариант – соцсети и неравнодушие украинцев.

После официального согласия "виновника торжества" (согласия Валерия Ермакова на поездку – 24) Богдан Логвиненко в итоге написал в Facebook пост и "вдруг" выстрелило так, что мы сами не могли в это поверить. Буквально за три часа вы, неповторимые наши фейсбучники, собрали деньги на поездку в Грецию!

– обрадовалась Панченко.

И на днях художник таки увидел заветную Грецию вместе с его сопровождающим Богданом Логвиненко. Своими впечатлениями путешественники чуть ли не ежедневно делятся в соцсетях. И в планах уже есть съемка фильма о путешествии.