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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Как в соцсетях за 3 часа собрали деньги на мечту 79-летнего скульптора: трогательная история

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Скульптор Валерий Ермаков
Скульптор Валерий Ермаков / Соцсети

Проект Ukraїner и неравнодушные люди в соцсетях помогли художнику из Панасивки, что на Полтавщине, Валерию Ермакову собрать средства на осуществление мечты 79-летнего художника – поехать в Грецию.

История о неизвестном широкой публике скульпторе получила огласку после того, как в 2016 году команда Ukraїner заинтересовались Валерием Ермаковым, поделилась продюсер проекта Наталья Панченко в своей заметке на Facebook.

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Мастер охотно рассказал свою историю, поскольку единомышленников в деревне, с которыми можно часами разговаривать об искусстве, не так много.

"Нам реально повезло. Он очень быстро об этой камере забыл и начал показывать свои картины и скульптуры, мастерскую, где их делает, объяснять, как рождаются его работы, рассказывал образ какого именно греческого Бога для какой картины или скульптуры он выбрал, цитировал нам греческие мифы и искренне и с легкостью отвечал на кучу наших, часто странных, вопросов. И видели бы вы, как он в этот момент сиял! Он даже машину, которая завозит хлеб в Панасивку раз в две недели, пропустил, потому что так с нами заговорился о вечном: об искусстве, мифах, Богах, скульптурах и Греции", – рассказала Панченко.

Скульптор Валерий Ермаков

Скульптор Валерий Ермаков

Свои работы художник никогда не продавал, потому что считает, что деньги – это мелочь. Главное – вкладывать в дело своей жизни душу.

Также он поделился с журналистами, что мечтает побывать в Греции и вживую увидеть ее архитектуру.

Видео о художнике Валерии Ермакове

После выхода материала о скульпторе команда Ukraїner задумалась над тем, как помочь мужчине увидеть мир. Начали с того, что направляли письма в фирмы, которые могли бы профинансировать проезд мужчине. Но никто не откликнулся. Оставался один вариант – соцсети и неравнодушие украинцев.

После официального согласия "виновника торжества" (согласия Валерия Ермакова на поездку – 24) Богдан Логвиненко в итоге написал в Facebook пост и "вдруг" выстрелило так, что мы сами не могли в это поверить. Буквально за три часа вы, неповторимые наши фейсбучники, собрали деньги на поездку в Грецию!
– обрадовалась Панченко.

И на днях художник таки увидел заветную Грецию вместе с его сопровождающим Богданом Логвиненко. Своими впечатлениями путешественники чуть ли не ежедневно делятся в соцсетях. И в планах уже есть съемка фильма о путешествии.

Валерій каже, що Афіни — це якась суцільна їдальня. «Тут люди взагалі працюють чи тільки їдять?» . Але в Афінах нас годують українці. За проведені майже три дні тут ми лише кілька разів їли не в українців. По-перше, ще за місяць до подорожі, як тільки вже було вирішено, що паспорт буде і ми поїдемо — написала Оксана. Вона зі Львова, хоч поїхала з України з батьками як мала 11 років і каже, що через це тепер не відчуває себе своєю, ані тут, ані там. В Оксани чоловік династійний кухар, з династії, в якій готували їсти для королівської родини. Це була дегустація грецьких страв в кафе Рaradosiakó. . По-друге, нас запросила пані Леся, вона з Буковини, живе тут з 90-з років, а кілька років тому відкрила власне кафе. Називається cafe bar 67. Дивно приїхати в Грецію і смакувати борщ, правда? — Я грекам його приготувала раз, а вони питають: а завтра буде? А тоді знов і знов. . І коли вже не мало бути ніяких українців — ми просто сіли в кафе на туристичній вуличці як тут же до нас підійшли двоє хлопців, виявилось, що один з них зі Львова, інший — з Донецька. . В кінці дня ми зустріли Юлію з Києва, правда не встигли зробити фото. Вона просто нас познайомила з місцевим скульптором і художником, який показав Валерію свою майстерню. Але... на прощання дала коробку грецьких смаколиків і термос з чаєм. . «Оце нам щастить. Треба ж таке. Як вони нас знаходять?» каже пан Валерій і засинає сьогодні, ймовірно, з цією думкою.

Допис, поширений Bogdan Logvynenko (@logvynenko)

Валерій дуже швидко вчиться знімати на камеру, хоча колись в нього була ще Смена і ФЕД. Він взагалі постійно розпитує про все, що бачить. Його дивують навіть найпростіші речі. Я хотів би в його віці не втратити бажання пізнання. . А ще він постійно думає про те, як зміняться його роботи після побаченого. Він весь час говорить про те, що буде розповідати своїм сусідкам. Чоловіків в селі залишилось небагато. Вчора нам подарували грецький прапор і він вже придумав, де його повісить. Починаючи всю цю історію, ми боялися, що Валерію настільки сподобається Греція, що він скаже «пацани, здавайте білєти, лишаюсь тут!» Але майже кожній людині, яку ми зустрічаємо на шляху, він розказує як класно в Панасівці і чому в Панасівці свобода, а в них тут — неволя. . У Валерія три задумані роботи і він постійно думає, що робити далі. Ми познайомили його з двома місцевими художниками і він їм так щиро сказав: «дякую, я відчув, куди можна рухатися далі в творчості!» А ми боялися, що він не зрозуміє, не прийме чи скаже нашо мені це все, дайте спокій. . За перші три дні в Греції ми вже так багато встигли, що Валерію вистачить розповідей і вражень на кілька років посиденьок з богінями-сусідками. А ще попереду цілий тиждень.

Допис, поширений Bogdan Logvynenko (@logvynenko)

Сьогодні в Патрі нас приймає начальник автобусних перевезень Греції і голова грецької організації шанувальників України. Він був у Маріуполі, селах Ялта і Урзуф, після початку війни вивозив дітей грецьких сімей Приазов’я сюди, в Патру. А завтра і післязавтра нас зустрічатимуть мери Олімпії і Захаро, де влаштують нам офіційний прийом. Валерій в легенькому шоці, якщо взагалі якось можна описати його емоції від таких зустрічей і різноманітності пригод, які з ним трапляються за такий короткий час.

Допис, поширений Bogdan Logvynenko (@logvynenko)

Теги: Новости Украины LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
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