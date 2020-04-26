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      Как в Украине чествуют 34 годовщину чернобыльской трагедии во время карантина

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      Украинцы чествуют 34 годовщину чернобыльской трагедии
      Украинцы чествуют 34 годовщину чернобыльской трагедии / Фото Государственного предприятия "Чернобыльская АЭС"

      В Украине 26 апреля чтят годовщину чернобыльской трагедии. 34 года назад произошла ужасная техногенная катастрофа человечества, четвертый энергоблок ЧАЭС взорвался во время испытаний. Тогда в ликвидации аварии приняли участие более 600 тысяч человек, а точное количество пострадавших от трагедии неизвестно до сих пор.

      Из-за эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий 34 годовщину Чернобыльской трагедии почтили при минимальном участии людей.

      Важно Невиданная трагедия планетарного масштаба, – Зеленский об аварии на Чернобыльской АЭС

      Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Киевскую область. Президент примет участие в церемонии чествования памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, пишет Офис Президента в телеграмме.

      Зеленский осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне. Президент встретится с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручит государственные награды,
      – говорится в сообщении.

      В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук почтили память ликвидаторов возложением цветов.


      Спикер парламента и первый вице-спикер почтили память ликвидаторов / фото офиса Президента


      Дмитрий Разумков возлагает цветы / Фото Офиса Президента


      Возложение цветов / Фото Офиса Президента

      Киев

      Жители города Славутич, Киевской области, почтили погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС, зажигая свечи на окнах. На центральной площади было малолюдно, пишет Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в фейсбуке.

      Представители молодежного актива Чернобыльской АЭС у мемориала ликвидаторам последствий аварии традиционно несли почетную стражу. Профсоюзные лидеры станции почтили память ликвидаторов живыми цветами.

      Чествование памяти ликвидаторов в Славутиче / Фото ДСП "Чернобыльская АЭС"

      Львов

      Львовяне чтят память ликвидаторов у памятника Героям и жертвам Чернобыля. Возложил цветы и глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

      Выражаю глубокую благодарность мужественным участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и чтим тех, кто был эвакуирован и выселен из загрязненных территорий,
      – сказал Козицкий.

      Он также призвал посетить общественный музей "Чернобыль – память Львовщины" после завершения карантина.


      Чествование памяти ликвидаторов во Львове / Львовской ОГА Фото

      ​Интересно Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году в фотографиях

      Сумы

      В Сумах также отменили массовые мероприятия по чествованию жертв Чернобыльской трагедии из-за карантина. Глава Сумской ОГА Роман Грищенко, городской голова Александр Лысенко и председатель областного совета Владимир Токарь возложили цветы к памятному знаку жертвам аварии на Чернобыльской АЭС.

      В этот день люди, которые спасли не только Украину, но и весь мир от пагубного влияния радиации, не должны быть забытыми. Сумщина в неоплатном долгу перед чернобыльцами,
      – сказал Гришенко.

      Суми вшанування
      В Сумах также отменили массовые мероприятия / Фото Сумской ОГА


      Возложение цветов к памятному знаку жертвам аварии на Чернобыльской АЭС / Фото Сумской ОГА

      Волынь

      На Волыни из-за карантина "эти" мероприятий проводить не будут, отметил заместитель председателя Волынской областной союза "Чернобыль" Ростислав Кухтей, передает "Общественное"

      Кто-кто, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС, собственным здоровьем знают цену мерам, которых нужно придерживаться для того, чтобы было меньше пострадавших и сейчас. На Мемориале у нас будет не больше 5 – 6 человек. Чтобы не было большого скопления людей, параллельно вертолетчики пойдут к мемориальной доске Грищенко, пару человек пойдут к фотостенду и двое ликвидаторов поставят свечи в Соборе за живых и тех, которых нет с нами,
      – отметил Кухтей.

      Главное о Чернобыльской трагедии

      • 34 года назад в Чернобыле во время испытаний взорвался четвертый энергоблок. Тогда в ликвидации аварии приняли участие более 600 тысяч человек, а точное количество пострадавших от трагедии неизвестно до сих пор.
      • Первые ликвидаторы не имели специальной защитной одежды, поэтому получили смертельную дозу радиации. Некоторые из них умерли от облучения.
      • В результате взрыва на ЧАЭС образовалось огромное радиоактивное облако, которое распространилось далеко за пределы Украины.
      • Людей начали эвакуировать из зоны заражения только через сутки после аварии. Советская власть замалчивала истинную причину и последствия трагедии.
      • В целом из зоны вокруг станции выехало почти четверть миллиона человек. Десятки населенных пунктов навсегда исчезли с карты Украины.
      • Вокруг разрушенной ЧАЭС образовалась мертвая зона. Там живут только дикие животные и редкие самоселы.

      Чернобыльская катастрофа – одна из величайших катастроф человечества: смотрите видео

      Аварія у Чорнобилі в цифрах
      Авария в Чернобыле в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Северин Трач
      Теги: Чернобыль Руслан Стефанчук Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Новости Львова Новости Киева Волынь Катастрофа Сумы АЭС Взрыв Новости Украины
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